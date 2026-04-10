Смесь из доступных и дешёвых компонентов помогает избавиться от сорняков на участке без покупки дорогих и опасных гербицидов. Рассказываем, как приготовить и использовать.

Берут десять воды, затем добавляют по одной столовой ложке крахмала, соды, соли и молотого острого перца. Сначала в воде разводят крахмал, чтобы избежать образования комков.

После этого в раствор вводят соду и соль, тщательно перемешивают и только затем добавляют перец. Готовую жидкость оставляют примерно на час, а перед использованием процеживают.

Обработку проводят в сухую и солнечную погоду. После опрыскивания растения быстро теряют жизнеспособность и постепенно исчезают.