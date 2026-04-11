Мы привыкли считать, что скорость старения определяется генетикой, образом жизни и уходом за собой. Однако современные исследования указывают на ещё один важный фактор — наше окружение. Оказывается, люди, с которыми мы регулярно взаимодействуем, могут напрямую влиять не только на эмоциональное состояние, но и на физическое здоровье.

Социальные связи давно признаны одним из ключевых условий долгой и активной жизни. Поддержка, дружба, ощущение принадлежности к сообществу укрепляют психику и снижают риски заболеваний. Но не все отношения одинаково полезны.

Кто такие «сложные» люди

Исследование, профинансированное National Institute on Aging и опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, обращает внимание на другую сторону общения — так называемых «сложных людей».

Речь не всегда идёт о явно токсичных личностях. Часто это люди, с которыми отношения противоречивы: они могут одновременно поддерживать и вызывать напряжение. Однако есть и более тяжёлый вариант — связи, почти полностью построенные на стрессе, конфликтах и внутреннем дискомфорте.

По данным исследования, почти у 30% людей есть хотя бы один такой человек в окружении.

Как это влияет на организм

Постоянное напряжение в общении действует как хронический стресс. Он влияет не только на настроение, но и на физиологические процессы.

В частности, стресс отражается на эпигенетических маркерах — показателях, связанных со скоростью биологического старения клеток.

В исследовании участвовали более 2000 человек. Участники описывали своё окружение, а также сдавали образцы слюны для анализа ДНК. Результаты показали: каждый дополнительный «сложный» человек в окружении увеличивает скорость старения примерно на 1,5%.

Это значит, что за один календарный год организм может «стареть» быстрее — условно на 1,015 года. Разница кажется незначительной, но со временем она накапливается и может повышать риск хронических заболеваний.

Особенно выраженный эффект наблюдался у тех, у кого в окружении было два и более таких человека.

При этом учёные подчёркивают: речь идёт не о прямой причинно-следственной связи, а о устойчивой закономерности, которую ещё предстоит глубже изучить.

Кто чаще сталкивается с такими отношениями

Некоторые группы людей чаще сообщают о наличии «трудных» связей:

женщины — из-за более высокой эмоциональной вовлечённости;

люди с ухудшенным здоровьем — из-за зависимости от помощи и сложных жизненных обстоятельств;

те, у кого было сложное детство — из-за повышенной чувствительности к стрессу.

Важно и то, что «сложные» люди — это чаще всего не случайные знакомые, а те, от кого трудно дистанцироваться. Среди них:

члены семьи (особенно родители и дети);

коллеги;

соседи;

партнёры по совместному проживанию.

Именно из-за общей истории, обязательств и постоянного контакта такие отношения сложнее изменить или прекратить.

Как снизить вред

Полностью исключить токсичные связи из жизни удаётся не всегда. Поэтому специалисты советуют действовать гибко:

устанавливать границы — чётко понимать, сколько времени и энергии вы готовы вкладывать;

ограничивать контакт — даже небольшое сокращение общения снижает уровень стресса;

работать над отношениями — при возможности через диалог или терапию;

заботиться о себе — планировать восстановление после эмоционально тяжёлых встреч;

балансировать окружение — усиливать контакт с людьми, которые поддерживают и дают ресурс.

Именно здоровые связи создают своего рода «буфер», смягчающий негативное влияние стресса.

Почему нельзя просто «уйти от всех»

Несмотря на риск, социальные связи остаются жизненно важными. Они связаны с более низким риском когнитивных нарушений, большей продолжительностью жизни и даже замедлением старения на клеточном уровне.

В то же время социальная изоляция может иметь крайне серьёзные последствия, вплоть до увеличения риска смертности.

Главный вывод

Наше окружение влияет не только на настроение, но и на биологические процессы в организме. Люди рядом могут как поддерживать нас, так и постепенно истощать.

Ключ не в том, чтобы полностью избегать сложных отношений, а в том, чтобы управлять ими осознанно. Понимать, где стоит вкладываться, а где важно поставить границу.

Иногда забота о себе начинается именно с выбора — кого впускать в свою жизнь и на каких условиях.