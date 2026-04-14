Со временем на стенках сковородок появляется плотный нагар, который плохо поддается удалению обычными средствами. При этом избавиться от него можно простым способом с помощью чайных пакетиков.

Содержащиеся в чае дубильные вещества помогают размягчить даже застарелые загрязнения и при этом не портят покрытие посуды. Для этого нужно довести воду до кипения, налить её в сковороду и поместить туда несколько пакетиков чая.

Число пакетиков зависит от размера посуды: для небольшой сковороды достаточно двух-трёх, а для более крупной может понадобиться около пяти. Чтобы нагар стал мягче, раствор следует оставить примерно на полчаса.

После этого жидкость сливают, а сковороду очищают обычной губкой с моющим средством.