Всего в рейтинг лучших мест для гурманов попали 10 городов по всему миру.

Специальный административный район Китая Гонконг, ранее признанный городом мира с самым большим количеством небоскребов, получил новый титул – кулинарной столицы мира в 2026 году.

Почему Гонконг стал лучшим городом для гурманов 2026

Чтобы определить лучшие места в мире для гурманов, журнал Food & Wine опросил более 400 шеф-поваров, экспертов по путешествиям, авторов статей о еде и путешествиях, а также винных экспертов со всего мира, чтобы узнать об их лучших кулинарных впечатлениях от путешествий.

Уникальный мегаполис Гонконг, один из ведущих мировых финансовых центров мира, занимает первое место в списке благодаря тому, что, несмотря на свою небольшую географическую площадь, он органично сочетает древние китайские традиции с современными глобальными влияниями. На одной улице голодный посетитель может полакомиться тщательно приготовленными пельменями в оживленном димсам-баре, а затем отправиться в ресторан, отмеченный звездой Мишлен, специализирующийся на изысканно приготовленной итальянской кухне, отмечают авторы рейтинга.

Именно это беспрецедентное разнообразие ресторанов создает ощущение, что Гонконг – это место, которое запомнится на всю жизнь, и куда хочется возвращаться снова и снова. Культура уличной еды процветает на ночных рынках города, где кантонские, сычуаньские и международные продавцы предлагают идеально приготовленные вонтоны с лапшой и рыбные шарики.

Город также расширяет границы в отношении напитков, предлагая безалкогольные и слабоалкогольные коктейли наряду с авторскими коктейлями, которые подаются с лучшим видом на гавань Виктория. Здесь множество вариантов для дневной и ночной жизни, задача лишь в том, что выбрать.

10 лучших городов мира, где можно вкусно поесть и выпить