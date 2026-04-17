Ягода, которая спасает зубы: что выяснили исследователи

Дата публикации: 17.04.2026
Клюква может играть важную роль в защите зубов и десен, выяснили ученые. К такому выводу они пришли после анализа десятков исследований, результаты которого были опубликованы в журнале Biomedicines.

Специалисты изучили 93 научные работы, посвященные влиянию клюквы и содержащихся в ней активных веществ на здоровье полости рта. Выяснилось, что компоненты ягоды способны подавлять рост бактерий, вызывающих кариес, а также препятствовать образованию зубного налета — одного из главных факторов разрушения эмали.

Кроме того, клюква демонстрирует выраженный противовоспалительный эффект. Ее соединения помогают снижать воспаление десен и поддерживают иммунный ответ организма, облегчая борьбу с инфекциями.

В ряде исследований также отмечается, что вещества из клюквы могут замедлять разрушительные процессы при заболеваниях пародонта. Более того, они способны препятствовать повреждению костной ткани вокруг зубов.

Дополнительным преимуществом стали антиоксидантные свойства ягоды. Клюква помогает защищать ткани зубов от повреждений и снижать негативное воздействие некоторых стоматологических процедур, например отбеливания.

Лабораторные эксперименты показали, что активные компоненты клюквы также способствуют восстановлению тканей и уменьшают активность грибков и бактерий, что делает эту ягоду перспективным элементом профилактики заболеваний полости рта.

