43-летняя Энн Хэтэуэй была названа самой красивой знаменитостью планеты, заняв первое место в ежегодном рейтинге журнала People. На обложке свежего номера издания актриса предстала в роскошных нарядах от Stella McCartney, Tamara Ralph, Dolce & Gabbana, David Koma, Khaite и Rabanne. Стоит отметить, что годом ранее этот почётный титул достался 63-летней актрисе Деми Мур.

В своём интервью актриса откровенно призналась, что совершенно не ожидала получить такой титул. "Это то, чего я никогда не ожидала. Мне кажется, что меня будут дразнить из-за этого", — поделилась она. Звезда фильма "Дьявол носит Prada" вспомнила мудрые слова режиссёра: "Красота может содержать в себе уродство, если в ней есть правда". Хэтэуэй также подчеркнула, что с годами стала "по-настоящему ценить спокойствие".

Слухи о преображении

Напомним, в апреле прошлого года вокруг Энн Хэтэуэй разгорелись слухи о возможной пластической операции. Многие пользователи сети заметили, что актриса внезапно стала выглядеть значительно моложе. Сама звезда предпочла никак не комментировать эти домыслы.

Продолжение "Дьявол носит Prada"

Примечательно, что это преображение совпало с началом съёмок долгожданного сиквела культовой картины "Дьявол носит Prada 2". Сейчас фильм активно продвигается в рамках промотура, а мировая премьера состоялась вчера в Нью-Йорке. На красной дорожке блистали не только Энн Хэтэуэй, но и Леди Гага, Мэрил Стрип, Эмили Блант и многие другие знаменитости. Ранее Мэрил Стрип поделилась историей о том, как Хэтэуэй убедила продюсеров отказаться от "пугающе худых" актрис во время работы над второй частью фильма.