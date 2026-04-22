Клещи атакуют: как защититься и что делать при укусе

Дата публикации: 22.04.2026
В Латвии уже вовсю развернулся сезон активности клещей, который продлится до глубокой осени. Эксперты предупреждают, что пик их агрессивности ожидается весной и затем снова в начале осени.

Сезон активности клещей уже в разгаре, и его пиковые периоды прогнозируются на май-июнь, а также на сентябрь-октябрь. Важно помнить, что эти опасные паразиты встречаются не только в лесах, но и в городских зонах – в парках и на обычных газонах. Соблюдение простых правил безопасности и использование специальных репеллентов значительно уменьшают риск укуса.

Где подстерегает опасность?

Опасность укуса клеща подстерегает не только во время лесных прогулок. Эти кровососы всё чаще обнаруживаются в городских парках, на газонах и даже во дворах жилых домов. Клещи не прыгают с деревьев и не преследуют человека, но легко попадают на тело при контакте с травой или кустарниками.

Как снизить риск укуса?

Медики настоятельно рекомендуют придерживаться основных правил безопасности. По возможности избегайте прогулок в лесу и держитесь центральных троп. Одежда должна быть максимально закрытой: выбирайте светлые вещи с длинными рукавами и штанинами, чтобы быстрее заметить паразита.

Штаны обязательно заправляйте в носки, и никогда не садитесь, а тем более не ложитесь на траву. Дополнительную защиту обеспечат репелленты, а во время пребывания на природе осматривайте себя и близких не реже чем каждые два часа.

Эффективные средства защиты

Специалисты советуют использовать только проверенные репелленты. В их составе должно присутствовать хотя бы одно из следующих активных веществ: DEET (ДЭТА), пикаридин, IR3535, эфирное масло лимонного эвкалипта (OLE), PMD, 2-ундеканон или перметрин. Важно строго следовать инструкциям по применению и регулярно обновлять защитный слой для сохранения максимальной эффективности.

Что делать после возвращения домой?

Вернувшись домой, необходимо тщательно осмотреть всё тело при хорошем освещении, начиная со ступней и продвигаясь вверх. Врачи рекомендуют сразу принять душ, а всю одежду постирать и почистить. Особое внимание уделите участкам, где клещи чаще всего прикрепляются: это кожа головы, зоны за ушами, под воротником, под грудью, на животе, в паху, под коленями и под носками.

Что предпринять, если клещ укусил?

Если клещ всё же присосался, его нужно удалить как можно быстрее. Для этого используйте специальный пинцет или немедленно обратитесь в травмпункт. Запомните: ни в коем случае нельзя заливать паразита спиртом или маслом!

После удаления место укуса следует обработать антисептиком, а руки тщательно вымыть. Сдавать клеща на анализ не требуется. В течение нескольких недель внимательно следите за своим самочувствием.

При повышении температуры или появлении покраснения немедленно обратитесь к врачу. Если клещ находился на теле более 36 часов, может потребоваться профилактическое лечение от болезни Лайма.

Автор - Светлана Тихомирова
