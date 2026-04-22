Домашние конфеты можно быстро приготовить из простых ингредиентов без сложных этапов. Такой десерт не требует выпечки и подходит для тех, кто хочет сделать полезное сладкое своими руками.
Список ингредиентов:
финики — 300 граммов;
орехи — 100 граммов;
какао — одна столовая ложка.
кокосовая стружка.
Приготовление:
Для основы используются финики, которые предварительно подготавливают: их разрезают, удаляют косточки и заливают кипятком. При желании можно снять кожицу, но это не обязательно, а если плоды суховатые, их оставляют в воде на 10–15 минут.
Далее финики соединяют с орехами и какао, после чего измельчают до однородной пастообразной массы. Смесь должна получиться мягкой и податливой.
Из готовой массы руками, слегка смоченными водой, формируют конфеты. Затем их обваливают в кокосовой стружке и подают к столу.
