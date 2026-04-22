Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Никакой муки, сахара и духовки: домашние конфеты, которые можно даже на диете 0 288

Люблю!
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Никакой муки, сахара и духовки: домашние конфеты, которые можно даже на диете

Домашние конфеты можно быстро приготовить из простых ингредиентов без сложных этапов. Такой десерт не требует выпечки и подходит для тех, кто хочет сделать полезное сладкое своими руками.

Список ингредиентов:

  • финики — 300 граммов;

  • орехи — 100 граммов;

  • какао — одна столовая ложка.

  • кокосовая стружка.

Приготовление:

  • Для основы используются финики, которые предварительно подготавливают: их разрезают, удаляют косточки и заливают кипятком. При желании можно снять кожицу, но это не обязательно, а если плоды суховатые, их оставляют в воде на 10–15 минут.

  • Далее финики соединяют с орехами и какао, после чего измельчают до однородной пастообразной массы. Смесь должна получиться мягкой и податливой.

  • Из готовой массы руками, слегка смоченными водой, формируют конфеты. Затем их обваливают в кокосовой стружке и подают к столу.

×
Читайте нас также:
#диета #здоровое питание #орехи #сладости #еда #полезная еда
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
1
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео