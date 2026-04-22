Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оптимизм — ключ к долгой молодости: как позитивное мышление меняет нашу жизнь 0 109

Люблю!
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оптимизм — ключ к долгой молодости: как позитивное мышление меняет нашу жизнь

Ученые доказали, что наше внутреннее отношение к возрасту не просто влияет, а буквально формирует наше физическое и когнитивное здоровье. Позитивный взгляд на старение способен значительно улучшить память и сохранить активность, делая нас моложе не только в душе, но и телом.

Наше отношение к возрасту играет решающую роль в сохранении молодости и здоровья. Позитивное мышление не только способствует восстановлению когнитивных и физических функций, но и является мощным щитом. Негативные стереотипы о старении, напротив, могут увеличивать риск развития серьезных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Многие из нас слышали фразу: "Нам столько лет, на сколько мы себя чувствуем". Но это не просто красивая метафора, а научно подтвержденный факт, доказывающий, что отношение к возрасту как к "просто цифре" — залог здоровья. Этот потрясающий вывод стал результатом 12-летнего исследования, проведенного Йельской школой общественного здравоохранения в США.

Ученые внимательно наблюдали за жизнью людей старше 65 лет, и полученные данные оказались по-настоящему впечатляющими.Как мысли формируют наше телоИсследование убедительно показало, что пожилые люди, которые воспринимают свой возраст с оптимизмом и позитивом, имеют гораздо больше шансов на значительное улучшение общего состояния здоровья. Почти у половины участников эксперимента, а именно у 45%, было зафиксировано восстановление жизненно важных физических функций и заметное улучшение работы мозга. Оптимистичный взгляд на жизнь действует как мощный внутренний ресурс, который помогает организму активно бороться с болезнями и сохранять бодрость.

Опасность негативных стереотипов о старенииПрофессор Бекка Леви, руководившая этим масштабным исследованием, настойчиво предупреждает: негативные стереотипы о старении могут быть крайне опасны и способны привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если человек заранее убежден, что старость принесет только болезни и беспомощность, это ожидание вполне может стать "самоисполняющимся пророчеством". Более того, устойчивые негативные убеждения могут быть тесно связаны с появлением биомаркеров болезни Альцгеймера. В таких случаях пессимизм буквально разрушает клетки мозга, подтверждая разрушительную силу негативных мыслей.

Истинный секрет долголетияГлавный и самый вдохновляющий вывод ученых предельно прост: не обращайте внимания на распространенные общественные разговоры о том, что жизнь заканчивается после определенной цифры в паспорте. Активный образ жизни, насыщенное общение и непоколебимая вера в собственные силы — вот что действительно помогает оставаться в прекрасной форме значительно дольше. Оптимизм — это не отсутствие жизненных трудностей, а скорее внутренняя сила, позволяющая не позволять возрасту диктовать свои правила игры.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео