Оскароносная актриса Шарлиз Терон впервые решилась на откровенный рассказ о переломных событиях своей юности. Она вспомнила трагическую ночь 1991 года в Южной Африке, когда её мать, Герда Терон, в целях самообороны смертельно ранила отца актрисы, Чарльза Терона. На тот момент будущей кинозвезде было всего пятнадцать лет.

В интервью The New York Times актриса призналась, что тревожная атмосфера витала в воздухе ещё до появления отца дома. Мужчина часто злоупотреблял алкоголем и был склонен к насилию, и в тот вечер его агрессия ощущалась особенно остро. Шарлиз Терон вспоминает, что предчувствовала беду ещё до начала прямого конфликта.

Казалось бы, незначительный эпизод спровоцировал вспышку отцовского гнева. Возвращаясь домой, юная Шарлиз не остановилась, чтобы поприветствовать отца, что в их семье считалось проявлением неуважения к старшим, особенно когда он был пьян. Актриса объяснила, что просто торопилась по своим делам.

— Мне очень хотелось в туалет. Поэтому я побежала в дом, чтобы сходить, а он воспринял это как грубость с моей стороны, потому что я не остановилась, чтобы поздороваться со всеми. В Южной Африке большое значение имеет уважение к старшим. А он был в таком состоянии, что просто разозлился. Он сказал: «Почему ты не остановилась? Кто ты такая?»

Конфликт, начавшийся днём, к вечеру достиг критической точки. Терон умоляла мать не ввязываться в ссору и даже притвориться спящими, надеясь избежать новой вспышки насилия. Однако избежать трагедии не удалось: из окна своей комнаты Шарлиз наблюдала за подъезжающей машиной отца, и по его манере вождения она безошибочно определила его настроение.

— То, как он заезжал во двор той ночью, я не могу вам объяснить. Я просто знала, что произойдет что-то плохое, — поделилась воспоминаниями актриса.

Угроза жизни

Когда отец попытался силой проникнуть в дом, обстановка накалилась до предела. Актриса вспоминает, как он начал стрелять через металлическую дверь, целясь внутрь помещения. Шарлиз и её мать отчаянно прижимали двери своими телами, поскольку замков на них попросту не было.

— Он прострелил стальную дверь, чтобы войти, давая четко понять, что собирается нас убить. Его брат также был с ним. Мы знали, что ситуация серьезная, и поэтому, когда он прорвался через первую дверь, моя мама побежала к сейфу, чтобы достать свое оружие. Она зашла в мою спальню. Мы вдвоем прижимали двери своими телами, потому что на них не было замка. А он просто отступил и начал стрелять сквозь дверь.

— Вот что самое удивительное: ни одна пуля нас не задела. Если так об этом подумать, это просто безумие. Но угроза была очень четкой: «Сегодня ночью я тебя убью».

Осознавая смертельную опасность, мать Шарлиз открыла ответный огонь. Первая пуля попала в руку брату её мужа.

— Он побежал по коридору, и она выстрелила одну пулю в коридор, которая семь раз рикошетила и попала ему в руку. Это то, чего нельзя объяснить. А потом она пошла за моим отцом, который в то время открывал сейф, чтобы достать еще оружие, и она выстрелила в него, — вспомнила актриса.

В результате Чарльз Терон скончался, а действия Герды Терон впоследствии были официально признаны актом самообороны. Сегодня актриса открыто обсуждает ту ужасную ночь, подчёркивая, что молчание лишь усугубляет проблему домашнего насилия, которое часто скрывается за закрытыми дверями.

Шарлиз Терон акцентирует внимание на том, что женщины, столкнувшиеся с подобным насилием, часто остаются без голоса и необходимой поддержки. Она особо отметила, что такие трагедии не возникают внезапно, а являются кульминацией долгой цепи событий, годами ведущих к фатальному исходу.

— Потому что люди склонны просто изолировать это и хотят говорить об одном. Но помогает объяснить, что эти вещи накапливаются, накапливаются, и нужны годы, чтобы всё пошло так плохо, как это произошло в моем доме, — заключила Терон.

Долгое молчание и побег

Актриса призналась, что на протяжении многих лет она предпочитала рассказывать совершенно другую версию произошедшего. Объяснять одноклассникам и знакомым истинное положение вещей было для неё невыносимо тяжело.

— Первые несколько лет, сколько могла, я рассказывала историю о том, что он погиб в автокатастрофе. Я не могла рассказать это своим школьным друзьям, но до тех пор, пока я не уехала из Южной Африки, я рассказывала именно эту историю. Потому что я просто не хотела сожалений. Мне было так неудобно,

В возрасте шестнадцати лет Терон покинула родную Южную Африку, уехав в Италию, где вскоре начала успешную модельную карьеру. Этот шаг стал для неё не просто началом профессионального пути, но и жизненно важной возможностью оставить мучительное прошлое позади. Она откровенно говорит, что принять это решение было невероятно сложно.

— Это было замечательно, потому что это был побег. Единственное, что было трудно для меня, — это оставить маму. Но именно она сказала: «Иди и создай себе жизнь. Сейчас здесь для тебя ничего нет», — вспомнила звезда.