Легендарная певица Шер внезапно обнаружила себя в новой роли – бабушки, причем эта новость пришла к ней с 15-летним опозданием.

Похоже, мировая звезда Шер неожиданно обрела статус бабушки, хотя этот факт оставался для нее тайной целых пятнадцать лет. Бывшая модель Кейти Эдвардс поделилась сенсационным заявлением: в прошлом году она раскрыла поп-иконе, что у нее есть дочь от сына Шер, Элайджи Блу Оллмэна.

Этот удивительный поворот событий, о котором впервые сообщает The Sun, стал настоящим шоком для певицы, ведь о существовании внучки она не подозревала так долго.

49-летняя Кейти Эдвардс рассказала, что их с Элайджей короткий роман в 2010 году привел к рождению дочери, которую назвали Эвер. Она утверждает, что 49-летний сын Шер всегда был в курсе существования ребенка, но, к сожалению, так и не взял на себя полноценную роль отца.

Элайджа лишь изредка появлялся в их жизни, предпочитая оставаться в стороне от родительских обязанностей. Самым поразительным в этой истории, по словам Эдвардс, стало то, что Шер выяснила правду лишь в июне прошлого года.

Сама певица связалась с Кейти, чтобы прояснить слухи, которые доносились до нее уже несколько лет. Оказывается, Элайджа упоминал о дочери во время своей передозировки в 2021 году, но тогда Шер отнеслась к этим словам как к бреду и не приняла их всерьез.

"Когда она услышала эту новость, у неё перехватило дыхание", — утверждает Кейти Эдвардс, описывая реакцию Шер. Более того, она добавила, что легендарная артистка поделилась радостью с близкими, воскликнув: "О боже, я наконец-то стала бабушкой".

Потепление отношений

Несмотря на столь неожиданное и непростое начало, Кейти Эдвардс отмечает значительное потепление в их отношениях с Шер. В сентябре прошлого года они с 15-летней Эвер получили приглашение погостить в роскошном доме певицы в Малибу.

Шер с радостью приняла роль гостеприимной хозяйки и новоиспеченной бабушки, окружив их заботой. По словам Эдвардс, Шер с энтузиазмом показывала Эвер свои легендарные сценические костюмы, рассказывая интересные истории.

Она также живо интересовалась жизнью внучки, задавая множество вопросов и стараясь узнать ее поближе.

Семья Шер: дети и личная жизнь

Шер была замужем дважды: сначала за талантливым музыкантом Сонни Боно, а затем за певцом Греггом Оллмэном. От этих браков у звезды родились двое детей — Чаз Боно и Элайджа Блу Оллмэна.

Старший сын Шер, Чаз, родился девочкой, но впоследствии совершил переход и стал мужчиной. Элайджа же, к сожалению, уже давно ведет непростую борьбу с зависимостью от запрещенных веществ.

Он был женат на певице Марианджеле Кинг, но их брак распался в 2025 году после одиннадцати лет совместной жизни. Несколько лет назад, глубоко обеспокоенная состоянием сына, Шер даже подавала документы на установление опеки.

Это было сделано на фоне его тяжелой борьбы с зависимостью, когда певица пыталась помочь ему всеми возможными способами.

Нынешние отношения Шер

В свои 79 лет Шер находится в романтических отношениях с 39-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. Их роман начался в ноябре 2022 года, несмотря на значительную разницу в возрасте.

Пара переживала короткий разрыв, но вскоре вновь воссоединилась, подтверждая силу своих чувств. В марте 2026 года Шер подогрела слухи о возможной помолвке, появившись на публике с роскошным кольцом на безымянном пальце.