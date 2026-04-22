Исследователи обнаружили, что витамин B7 критически важен для выживания злокачественных клеток. Его дефицит нарушает жизненно важные механизмы, позволяющие опухолям адаптироваться к нехватке глутамина. Это сенсационное открытие открывает новые горизонты в разработке более мощных методов борьбы с онкологическими заболеваниями.

Группа ученых из Лозаннского университета (Швейцария), работая в тесном сотрудничестве с коллегами из университета Небраски и Северо-Восточного университета США, совершила прорыв. Они выявили ранее неизвестный механизм, делающий раковые клетки уязвимыми. Их новаторское исследование, опубликованное в престижном журнале Molecular Cell, детально описывает, как метаболизм опухолей неразрывно связан с витамином В7, также известным как биотин, и аминокислотой глутамином.

Ученые тщательно изучили, каким образом клетки умудряются выживать в условиях дефицита глутамина. Эта аминокислота является жизненно важной для синтеза белков и ДНК, без нее нормальный рост и деление клеток невозможны. Однако раковые опухоли часто демонстрируют удивительную способность находить обходные пути, чтобы преодолеть эту критическую проблему.

В ходе исследования было установлено, что при нехватке глутамина клетки могут переключаться на использование пирувата. Эта молекула, богатая углеродом, служит как промежуточный продукт обмена веществ, так и ценный источник энергии. За этот альтернативный метаболический процесс отвечает особый фермент — пируват-карбоксилаза, который эффективно перенаправляет клеточный метаболизм на потребление пирувата.

Ключевым моментом стало открытие: для полноценной работы этого фермента абсолютно необходим витамин В7. Без достаточного количества биотина весь механизм дает серьезный сбой, что приводит к остановке роста опухолевых клеток. Подобные метаболические мутации лишают опухоли их адаптивной гибкости, делая их неспособными переключаться между различными источниками энергии и значительно усиливая их зависимость от глутамина.

Эти результаты проливают свет на то, почему существующая терапия, направленная на блокирование глутамина, не всегда приносит желаемый эффект. Как здоровые, так и некоторые раковые клетки могут активировать запасные пути для получения энергии. Тем не менее, обнаруженный механизм вселяет огромную надежду на создание совершенно новых стратегий лечения. Например, можно будет разработать комбинированные подходы, одновременно воздействующие на несколько метаболических путей, чтобы максимально эффективно бороться с раком.