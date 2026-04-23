Комфортное бельё — это не только вопрос внешнего вида, но и важный фактор здоровья, осанки и общего самочувствия. При этом, по оценкам специалистов, большинство женщин носит бюстгальтер неподходящего размера, даже не подозревая об этом.

Эксперты по подбору белья отмечают, что правильный размер зависит от точного соотношения двух параметров и может меняться со временем. Поэтому важно регулярно проверять свои измерения и учитывать особенности конкретной модели.

Как правильно снять мерки

Для определения размера понадобится сантиметровая лента. Измерения лучше проводить без белья или в мягком бюстгальтере без плотных вставок.

Сначала измеряют обхват под грудью — лента должна проходить строго горизонтально и не сдавливать тело. Затем определяют объём груди, слегка наклонившись вперёд примерно на 45 градусов, чтобы учесть естественную форму.

Признаки правильного размера

Есть несколько ориентиров, которые помогают понять, подходит ли выбранный бюстгальтер:

пояс остаётся на месте и не поднимается вверх — если он смещается к лопаткам, размер слишком большой;

перемычка между чашками плотно прилегает к телу — если она отходит, чашка выбрана неправильно;

грудь полностью помещается в чашку — без выступающих складок сверху или по бокам.

Почему это важно

Основная нагрузка должна приходиться на пояс бюстгальтера — именно он удерживает до 90% веса. Если размер подобран неверно, нагрузка переносится на бретели, что может вызывать дискомфорт, напряжение в плечах и спине.

Слишком тесное бельё также нежелательно: оно может сдавливать ткани и нарушать кровообращение.

Когда стоит перепроверить размер

Размер не является постоянной величиной. Он может меняться из-за колебаний веса, гормональных факторов или физической активности. Поэтому специалисты рекомендуют обновлять измерения примерно раз в полгода или при заметных изменениях в теле.