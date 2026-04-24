Скумбрия и лосось считаются одними из главных источников омега-3 жирных кислот среди морской рыбы. Оба продукта полезны для сердца, мозга и сосудов, однако их питательный состав заметно отличается.
По данным American Heart Association, рекомендуется включать жирную рыбу в рацион не менее двух раз в неделю, чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Чем полезна жирная рыба
Омега-3 жирные кислоты играют ключевую роль в работе организма. Они способствуют снижению воспалительных процессов, поддерживают кровообращение и оказывают положительное влияние на нервную систему.
Так как организм не вырабатывает их в достаточном количестве, получать эти вещества необходимо из пищи.
Сравнение состава
Скумбрия отличается более высоким содержанием жиров и микроэлементов. В порции около 85 г содержится примерно 20 г белка и до 15 г жира, а также магний, фосфор и калий.
Лосось, в свою очередь, содержит чуть больше белка и меньше жира — около 21,6 г белка и 6,9 г жира на аналогичную порцию. При этом он обеспечивает организм калием и рядом витаминов.
Где больше омега-3
Главное различие между этими видами рыбы — в количестве омега-3 жирных кислот.
- скумбрия: примерно 2,5–5 г на 100 г продукта
- лосось: около 1,5–2,5 г на 100 г
Таким образом, скумбрия обычно содержит больше омега-3, хотя показатели могут варьироваться в зависимости от условий выращивания и питания рыбы.
Дополнительные преимущества
Регулярное употребление жирной рыбы может:
-
поддерживать здоровье суставов и костей;
-
улучшать кровоснабжение мозга;
-
способствовать нормализации давления;
-
снижать риск образования тромбов;
-
поддерживать зрение и работу нервной системы.
На что обратить внимание
Несмотря на пользу, важно учитывать индивидуальные особенности. Рыба может вызывать аллергические реакции, а содержащиеся в ней пурины способны повышать уровень мочевой кислоты, что важно при подагре.
Также стоит обращать внимание на свежесть продукта: неправильное хранение может привести к пищевому отравлению.
