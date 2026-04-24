Скумбрия и лосось считаются одними из главных источников омега-3 жирных кислот среди морской рыбы. Оба продукта полезны для сердца, мозга и сосудов, однако их питательный состав заметно отличается.

По данным American Heart Association, рекомендуется включать жирную рыбу в рацион не менее двух раз в неделю, чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Чем полезна жирная рыба

Омега-3 жирные кислоты играют ключевую роль в работе организма. Они способствуют снижению воспалительных процессов, поддерживают кровообращение и оказывают положительное влияние на нервную систему.

Так как организм не вырабатывает их в достаточном количестве, получать эти вещества необходимо из пищи.

Сравнение состава

Скумбрия отличается более высоким содержанием жиров и микроэлементов. В порции около 85 г содержится примерно 20 г белка и до 15 г жира, а также магний, фосфор и калий.

Лосось, в свою очередь, содержит чуть больше белка и меньше жира — около 21,6 г белка и 6,9 г жира на аналогичную порцию. При этом он обеспечивает организм калием и рядом витаминов.

Где больше омега-3

Главное различие между этими видами рыбы — в количестве омега-3 жирных кислот.

скумбрия: примерно 2,5–5 г на 100 г продукта

лосось: около 1,5–2,5 г на 100 г

Таким образом, скумбрия обычно содержит больше омега-3, хотя показатели могут варьироваться в зависимости от условий выращивания и питания рыбы.

Дополнительные преимущества

Регулярное употребление жирной рыбы может:

поддерживать здоровье суставов и костей;

улучшать кровоснабжение мозга;

способствовать нормализации давления;

снижать риск образования тромбов;

поддерживать зрение и работу нервной системы.

На что обратить внимание

Несмотря на пользу, важно учитывать индивидуальные особенности. Рыба может вызывать аллергические реакции, а содержащиеся в ней пурины способны повышать уровень мочевой кислоты, что важно при подагре.

Также стоит обращать внимание на свежесть продукта: неправильное хранение может привести к пищевому отравлению.