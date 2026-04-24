Идея жить «здесь и сейчас» стала популярной и часто воспринимается как универсальный способ обрести счастье. Однако на практике под этим понятием нередко скрывается не осознанность, а стремление уйти от сложных эмоций и ответственности.

По словам психотерапевта, магистра психологии Натальи Гариной, такая подмена понятий приводит к тому, что человек начинает оправдывать импульсивные поступки желанием «жить моментом», хотя на самом деле речь идёт о бегстве от реальности.

Иллюзия свободы

Многие воспринимают жизнь в настоящем как разрешение действовать без ограничений. Однако подобный подход часто ведёт к хаотичным решениям и отсутствию внутреннего равновесия.

Эксперт отмечает, что истинная осознанность не связана с отказом от будущего или игнорированием последствий. Напротив, она предполагает ясное понимание своих действий и ощущений в текущий момент.

Осознанность против импульсивности

Жизнь «в моменте» — это не спонтанность ради эмоций, а способность быть внимательным к своим мыслям, чувствам и выбору. Человек, который действительно присутствует в настоящем, действует не случайно, а осознанно.

Такой подход помогает сохранять контроль над ситуацией и не поддаваться внутреннему хаосу.

Почему тянет к авантюрам

Импульсивные поступки часто дают быстрое ощущение свободы и временно снижают напряжение. Однако за этим может стоять желание избежать тревоги, страха или неопределённости.

В результате человек не решает внутренние проблемы, а лишь откладывает их, создавая новые сложности.

Как научиться жить в настоящем

Путь к осознанности начинается с простого — внимания к себе. Важно замечать свои чувства, понимать причины своих решений и задавать себе вопросы о том, что происходит внутри.

Практики концентрации, такие как наблюдение за дыханием или осознанные повседневные действия, помогают снизить уровень тревоги и вернуть ощущение контроля.

Осознанность как основа стабильности

По мнению Натальи Гариной, настоящее присутствие в жизни связано не с риском ради эмоций, а с ответственностью и пониманием себя.

Именно такой подход позволяет сохранять внутреннюю устойчивость и чувствовать опору даже в условиях неопределённости.