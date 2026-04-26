Дата публикации: 26.04.2026
Шведские исследователи провели масштабный анализ крови, изучив показатели людей старше 85 и 100 лет. Они обнаружили, что определенные биомаркеры способны предсказать предрасположенность к долгой жизни, причем эти различия проявляются уже к 65 годам.

Шведские ученые провели масштабное исследование, выявив уникальные биомаркеры в крови людей, достигших 85 и 100 лет. Эти показатели, по их мнению, напрямую влияют на продолжительность жизни. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале GeroScience.

Отличительные черты крови долгожителей

У людей, проживших долгую жизнь, наблюдается более низкий уровень сахара (глюкозы), мочевой кислоты и креатинина в крови. При этом, вопреки распространенным убеждениям, их показатели железа и общего холестерина зачастую оказывались немного выше средних значений. Важно отметить, что профили биомаркеров у долгожителей обычно стабильны, редко выходя за крайние границы нормы.

Детали исследования

Для этого масштабного анализа ученые использовали данные более 44 тысяч человек. Они тщательно отслеживали 12 ключевых биомаркеров, каждый из которых отвечает за различные жизненно важные функции организма. В список изучаемых веществ вошли мочевая кислота, холестерин, глюкоза, а также специфические ферменты, такие как АЛТ и АСТ, креатинин, альбумин и железо.

Значение низких показателей

Врачи подчеркивают, что более низкий уровень некоторых веществ в крови указывает на оптимальную работу внутренних органов. Например, низкий креатинин свидетельствует о здоровой функции почек, а низкая глюкоза говорит об эффективной переработке сахара организмом, снижая риск диабета. Уровень мочевой кислоты тесно связан с диетой и потреблением алкоголя, поэтому его низкие значения часто указывают на более здоровый рацион.

Как "настроить" себя на долгую жизнь

Хотя генетика, безусловно, играет свою роль, эксперты убеждены, что биомаркеры крови поддаются коррекции. Для этого они настоятельно рекомендуют придерживаться нескольких простых правил. Регулярные медицинские осмотры, контроль давления, сахара и веса помогают своевременно выявить потенциальные проблемы со здоровьем.

Постоянное движение также крайне важно: не обязательно заниматься изнурительными тренировками, достаточно просто поддерживать активность, чтобы кровь хорошо циркулировала, а мышцы и суставы оставались в тонусе. Здоровое и сбалансированное питание напрямую влияет на уровень мочевой кислоты и глюкозы, являясь ключевым фактором для поддержания оптимальных показателей.

Путь к долголетию начинается рано

Исследование убедительно доказывает, что фундамент для долгой жизни закладывается задолго до преклонного возраста. Контроль ключевых показателей крови, особенно глюкозы и креатинина, в сочетании с активным образом жизни и здоровым питанием, значительно увеличивает шансы на долгую и полноценную жизнь. Истинный секрет долголетия кроется не в волшебных пилюлях, а в поддержании стабильной и гармоничной работы всего организма.

Автор - Светлана Тихомирова
