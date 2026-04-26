Певица Дуа Липа и актёр Каллум Тёрнер, чья помолвка была подтверждена летом 2025 года, готовятся к грандиозной двухдневной свадьбе в Палермо. Ожидается, что на торжество, по сообщению Daily Mail, звёздные гости прибудут на частных самолётах, ведь пара уже привлекла целую команду организаторов и явно не намерена экономить.

Празднование намечено на начало сентября в живописном Палермо. Гостей свадьбы Тёрнера и Липы будут доставлять на частных самолётах, а само торжество продлится целых два дня — с 5 по 7 сентября.

Местная пресса уже с восторгом называет это событие «свадьбой года». В сети тут же начались сравнения с прошлогодним трёхдневным бракосочетанием Джеффа Безоса и Лорен Санчес, которое также проходило в Италии и вызвало обвинения в хвастовстве богатством.

Тогда праздник обошёлся миллиардеру в колоссальную сумму — от 46,5 до 55,6 миллиона долларов. Местные жители даже устраивали забастовки, выражая недовольство тем, что Венеция превращается в «декорацию для олигархов».

Подтверждение помолвки и мысли о будущем

Стоит напомнить, что 30-летняя Дуа и 36-летний Каллум официально подтвердили свою помолвку в июне прошлого года. Хотя первые слухи об этом радостном событии появились ещё в конце 2024-го.

В интервью британскому Vogue певица откровенно поделилась своими чувствами: "Да, мы помолвлены. Я очень взволнована. Решение состариться вместе, прожить жизнь, быть лучшими друзьями всегда — это особенное чувство."

Она также затронула тему материнства: "Это извечный вопрос — когда настанет подходящее время [для рождения детей]. Надо подумать, смогу ли я совмещать материнство с работой, с поездками в тур, сколько времени это будет отнимать. Наверное, это одна из тех вещей, которая происходит естественным образом, когда приходит время. Я люблю детей, но одно дело просто любить их, и совсем другое — поднимать на ноги."

Дуа не скрывала своего восхищения обручальным кольцом с бриллиантом. Она призналась: "Я обожаю своё кольцо. Оно отражает мою суть. Так приятно осознавать, что человек, с которым ты собираешься провести всю свою жизнь, настолько хорошо тебя знает."

В прошлом году Дуа Липа отпраздновала свой 30-й день рождения. Праздник прошёл на солнечной Ибице в компании её жениха.

Фото: dualipa/Instagram