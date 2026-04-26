48-летний актёр Илья Носков, недавно расторгнувший почти 20-летний брак с Полиной Васильевой, впервые рассказал о своей новой избраннице, 30-летней актрисе Виктории Плоп. На церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля Носков откровенно побеседовал с Woman.ru о своей личной жизни.

"Моя любимая всегда со мной. Правда, сегодня у неё работа как раз. Она работает на благо кино", — признался актёр. В ходе беседы с изданием Носков также упомянул, что они с возлюбленной уже задумываются о рождении детей.

Носков поделился с Woman.ru, что они с супругой стараются проводить время вместе, даже если их рабочие графики не совпадают. У пары есть одно необычное общее увлечение — сёрфинг. Актёр с детства стоял на доске, поэтому это для него что-то близкое к скейтборду.

"А она [супруга] — вообще. Помимо актрисы, она же у меня ещё преподаватель движений. Поэтому про тело знает всё. Она умеет кувыркаться, прыгать с высоты, в воду со скал — в общем, в этом она динамичнее, чем я", — разоткровенничался Носков о своей жене.

Новая глава в личной жизни

В сентябре 2025 года Носков объявил о разводе с Полиной Васильевой, своей ровесницей, с которой он прожил почти два десятилетия. Тогда же стало известно о его втором браке с Викторией, которой на тот момент было 29 лет. Разница в возрасте между супругами составляет 19 лет.

От первого брака у актёра есть трое детей, причём старшая дочь уже получает образование за границей.

Фото: ilyanoskovart, anngeras, ermolaeva.dye, pavellitvinov, victoriaplop/Instagram