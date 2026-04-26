Кроссовки с платьем — в прошлом! Стилист раскрыл главные обувные тренды 2026 года

Дата публикации: 26.04.2026
Стилист Владислав Лисовец уверен: спортивный стиль и оверсайз уступили место изысканной элегантности в обуви.

Известный эксперт моды, стилист Владислав Лисовец поделился своим видением ключевых тенденций в женской обуви на весну-лето 2026 года. В интервью для popcornnews.ru он подчеркнул, что некогда популярное сочетание кроссовок с платьем окончательно вышло из моды.

«Это очень устаревший и отживший тренд. От такого сочетания лучше отказаться. Сейчас актуальна элегантная обувь: любая на каблуке, туфли, ботинки. А спортивный стиль и оверсайз ушли в прошлое», — категорично заявил Лисовец.

В списке актуальных моделей — абсолютно любая обувь, за исключением спортивной. Это могут быть изящные шпильки, удобные сабо или элегантные варианты на невысоком каблуке, например, мужские мокасины с милым бантиком.

Что касается балеток, Лисовец рекомендует обратить внимание на модели с широким или даже нарочито грубым квадратным носом. Также в тренде лаковые и бархатные текстуры, а также открытые босоножки, вдохновленные стилем 80-х, которые идеально подчеркивают женственность и утонченность.

«Самый крутой вариант — когда обувь немножко отличается от вашего образа, когда она интересная и обращает на себя внимание и по цвету, и по фактуре, и по форме, и по стилю», — заключил стилист, призывая к смелым экспериментам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире
Изображение к статье: Принц Гарри: Искренние слова о королевской семье и своем предназначении
Lifenews
Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно

