В социальных сетях активно обсуждают молодую супругу актёра Егора Бероева, Анну Панкратову, сравнивая её с Ксенией Алфёровой в молодости. Эти параллели вызывают жаркие дискуссии среди пользователей.

В сети продолжается активное обсуждение недавнего развода Егора Бероева и Ксении Алфёровой, завершившего 21-летний брак. Особый интерес вызывает новая, молодая жена актёра, с которой он зарегистрировал отношения вскоре после расставания. Некоторые пользователи отметили, что 21-летняя балерина Анна Панкратова удивительно похожа на Ксению в молодости.

В социальных сетях активно делятся мнениями, где пользователи пишут: "Действительно, как будто один типаж". Другие отмечают: "У обеих считывается доброта и даже наивность".

Впрочем, некоторые комментаторы не увидели между предыдущей и нынешней возлюбленными 48-летнего актёра никакого сходства. Они утверждают: "Ксения намного красивее", добавляя: "Ксения красивее, взгляд добрый, а у балерины взгляд акулы".

Неожиданное заявление и новый брак

В феврале 2026 года Бероев неожиданно для многих поклонников сообщил в социальных сетях, что расстался с Алфёровой ещё в 2022 году. При этом всё это время пара не афишировала разрыв, продолжая вместе выходить в свет.

В сети посчитали, что в своём посте актёр слишком сухо высказался о бывшей жене, с которой провёл долгие годы жизни, поблагодарив её "за всё хорошее и плохое". Ксения не стала говорить о причинах развода, но предположила, что в её бывшем муже "говорят боль и обида".

В тот же месяц средства массовой информации распространили новость о тайной женитьбе Бероева на новой избраннице. Ею оказалась 21-летняя балерина Анна Панкратова, знакомство с которой произошло на кастинге его фильма "Кукла", где она впоследствии получила главную роль.

Реакция Ксении Алфёровой

Вскоре Алфёрова дала большое интервью, в котором сообщила, что официально они с Бероевым развелись только в мае 2025 года. Она дала понять, что не согласна с хронологией их расставания, которую приводит её бывший муж, из-за чего в сети некоторые решили, что Бероев изменил ей с Панкратовой.

Ксения заявила: "Всё самое страшное случилось не четыре года назад всё же, а позже. Немножко преувеличил". Она также призналась, что узнала о новой жене Бероева из новостей.

Актриса, по сути, дала понять, что продолжает считать Бероева своим мужем. Это связано с тем, что у них был венчанный брак.

Развитие событий и общественное мнение

Изначально Бероев не подтверждал факт женитьбы на Панкратовой. Однако в своём последнем интервью он всё же официально признал, что их свадьба состоялась именно в феврале.

В социальных сетях Бероева сейчас многие критикуют из-за 27-летней разницы в возрасте с женой. Она является практически ровесницей его единственной дочери Евдокии от брака с Ксенией, и, как считают многие, выглядит даже моложе своих лет.

Что касается Панкратовой, то она уже выходит с мужем в свет. Балерина снялась в ещё одном его фильме и, по слухам, планирует родить от него ребёнка.

