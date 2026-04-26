Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в сапфирах и элегантном синем наряде почтила память солдат в Лондоне

Дата публикации: 26.04.2026
В Лондоне принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приняла участие в торжественной службе, возложив венок в память о доблестных австралийских и новозеландских военнослужащих.

Вчера в Лондоне принцесса Уэльская Кейт Миддлтон предстала в изысканном тёмно-синем пальто-платье, украшенном сапфирами. Она возложила венок к кенотафу, а затем посетила поминальную службу в Вестминстерском аббатстве, отмечая День АНЗАК — национальный день памяти австралийских и новозеландских солдат. Принцесса Уэльская участвовала в этом важном событии в одиночестве, хотя принцесса Анна ранее уже присутствовала на утренней службе у Веллингтонской арки.

Недавние события и семейные узы

Всего несколько дней назад Кейт Миддлтон была замечена на торжественном приёме в Букингемском дворце. Это событие было посвящено столетию со дня рождения покойной королевы Елизаветы, и в честь этой знаменательной даты король Карл III, которому 77 лет, записал специальное видеообращение.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, сын короля Карла III, поженились в 2011 году, и сейчас они воспитывают троих детей, которые иногда посещают различные мероприятия вместе с родителями. В марте 2024 года у принцессы Уэльской был диагностирован рак, но после почти года лечения она сообщила о ремиссии. Несмотря на недавние слухи о возможном возвращении болезни и ношении парика, эти домыслы не получили подтверждения.

