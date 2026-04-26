Семейная драма: Мария Миронова и бывший муж Андрей Сорока судятся за сына

Дата публикации: 26.04.2026
Известная актриса Мария Миронова оказалась в центре судебного разбирательства: её бывший супруг Андрей Сорока добивается через суд права на общение с их общим сыном Федором.

Судебные баталии за сына

Известная актриса Мария Миронова столкнулась с судебным иском от своего бывшего супруга, Андрея Сороки. Бизнесмен утверждает, что артистка препятствует его встречам с их общим сыном Федором.

Тайный брак и развод

Их брак был заключен тайно в 2018 году, когда Марии было 46 лет, а её избраннику — всего 27. Первые тревожные сигналы о разладе в их отношениях появились ещё в 2021 году.

Весной 2023 года актриса официально подала на развод, и мировой судебный участок быстро расторг их союз. Тогда споров о детях или имуществе между парой не возникло.

Предыдущие попытки исков

Однако спустя три года ситуация кардинально изменилась. Андрей Сорока уже трижды пытался подать иски против Мироновой, изначально стремясь устранить препятствия для общения с ребёнком его близких родственников, предположительно, бабушки и дедушки мальчика.

Все три попытки были отклонены судом из-за некорректного составления заявлений и несоблюдения норм гражданского процессуального кодекса.

Новый виток судебного процесса

В феврале 2026 года бизнесмен вновь инициировал судебное разбирательство против актрисы. Он утверждает, что ему ограничено общение с шестилетним сыном, и выражает желание полноценно участвовать в воспитании Федора. Заявление было принято к производству, что указывает на серьёзность текущего этапа.

Позиция матери

Близкие к актрисе источники подчеркивают, что Мария самостоятельно воспитывает сына. Они описывают её как "любящую и вовлеченную маму", которая лично занимается всеми аспектами жизни Федора, включая школу и дополнительные занятия.

Возможные последствия

Ожидается, что суд поможет бывшим супругам определить чёткий порядок осуществления родительских прав. В случае, если актриса продолжит препятствовать общению отца с сыном и Сорока сможет доказать неправомерность этих действий, к разрешению конфликта могут быть привлечены органы опеки.

Видео