Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Весенний авитаминоз: миф или реальность? Опасности бесконтрольного приема витаминов

Люблю!
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
С приходом весны многие спешат пополнить запасы витаминов, однако эксперты предостерегают: бездумное употребление этих добавок не только бесполезно, но и может нанести серьезный вред здоровью.

Самостоятельное употребление витаминов весной не только не гарантирует желаемого эффекта, но и способно навредить организму. Мультивитаминные комплексы нередко вызывают лишь эффект плацебо, особенно когда их дозировка минимальна.

Прием высоких доз без надлежащего медицинского контроля может значительно ухудшить общее состояние здоровья. Привычка "поддерживать организм" после зимнего периода с помощью витаминов не всегда имеет под собой научное обоснование.Действие подобных препаратов гораздо сложнее и многограннее, чем кажется на первый взгляд. Об этом подробно рассказал психиатр и невролог Евгений Скрипник в своем Instagram.

Что происходит в организме под воздействием витаминов?

По словам специалиста, мультивитаминные комплексы включают в себя различные витамины и микроэлементы, обычно в небольших концентрациях. Однако в определенных клинических ситуациях могут применяться и высокие дозы этих веществ.

"Как правило, витамины ускоряют деление клеток. Поэтому мы чувствуем прилив энергии, — объясняет врач. — Но вопрос в том, нужно ли ускорять деление клеток. Вы уверены, что все клетки вашего организма доброкачественные?"

Действительно ли они дают эффект?

Специалист подчеркивает, что мультивитамины в малых дозах часто не демонстрируют ощутимого эффекта. Улучшение самочувствия, которое может возникнуть, нередко объясняется эффектом плацебо, когда ожидание результата формирует его восприятие.Однако высокие дозы витаминов могут представлять серьезные риски для здоровья. Активные компоненты способны стимулировать деление не только здоровых, но и потенциально опасных клеток, что создает дополнительные угрозы для организма.

Когда прием витаминов оправдан?

Медицинские работники настоятельно рекомендуют воздерживаться от самолечения. Витаминные комплексы должны приниматься исключительно по назначению и под контролем врача.

Специализированные препараты, такие как магний или железо, следует назначать только после тщательного проведения лабораторных исследований. Такой подход позволяет точно выявить дефицит, а также подобрать оптимальную дозировку и форму лекарственного средства.Лекарства, предназначенные для предотвращения образования тромбов, способны спасать жизни, но их применение требует предельной осторожности. Игнорирование медицинских рекомендаций может спровоцировать серьезные осложнения, включая опасные кровотечения.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео