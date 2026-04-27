Филипп Киркоров признался: «Я пытался соскочить» от брака с Аллой Пугачёвой

Дата публикации: 27.04.2026
Поп-король поделился интимными подробностями своего союза с Примадонной, отметив ключевую роль первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в их решении пожениться.

Филипп Киркоров откровенно рассказал, что изначально не собирался связывать себя узами брака с Аллой Пугачёвой. Их союз, который на протяжении 11 лет оставался одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе, недавно был косвенно назван самой певицей фиктивным.

Певец вспомнил, как идея о браке возникла по совету их общей знакомой из Санкт-Петербурга, Эммы Лавринович. В 1994 году, во время гастролей Киркорова в Северной столице, они ужинали с Примадонной и первым мэром города Анатолием Собчаком, когда тема их возможной свадьбы всплыла в разговоре.

"Мы не собирались с Аллой даже этого делать. Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет. Но Анатолий Собчак организовал приезд паспорта на следующий день, и уже на Английской набережной в ЗАГСе № 1 всё и случилось с лёгкой руки Эммы Васильевны", — поделился Киркоров, как сообщает StarHit.

Однако, как признался Киркоров, "всё остальное" в их отношениях "что-то как-то не сложилось". Он уточнил: "10 лет всё было хорошо, а потом всё пошло наперекосяк". Несмотря на это, артист с теплотой и благодарностью вспоминает время, проведённое рядом с Пугачёвой.

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров официально оформили свои отношения в 1994 году, тогда же состоялось их венчание в Иерусалиме, а развод произошёл в 2005 году. Даже после расставания Киркоров неизменно называл Примадонну "главной женщиной своей жизни" и посвящал ей музыкальные произведения.

Фото: fkirkorov/Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: В медицине Латвии усилят русский язык? Прозвучало обоснованное мнение
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия

