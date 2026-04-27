Инновации в мужском здоровье: ученые предлагают лечение импотенции без медикаментов

Дата публикации: 27.04.2026
Исследователи из Квебекского университета в Монреале представили перспективные немедикаментозные методы борьбы с эректильной дисфункцией. Среди них — вакуумные устройства, ударно-волновая терапия и передовые регенеративные подходы, такие как применение стволовых клеток и плазмы, обогащенной тромбоцитами.

Лечение эректильной дисфункции без применения лекарств, включающее вакуумные устройства, ударно-волновую терапию и регенеративные подходы, стало предметом обсуждения. Об этом изданию The Conversation рассказали ученые кафедры сексологии Квебекского университета в Монреале (UQAM).

Исследователи подчеркивают, что эректильная дисфункция чаще всего связана не столько с возрастом, сколько с различными заболеваниями. Эти недуги, такие как диабет или сердечно-сосудистые патологии, нарушают нормальный кровоток в организме.

Для достижения полноценной эрекции критически важно свободное поступление крови в ткани полового члена и ее удержание там. Именно поэтому многие из новых терапевтических подходов нацелены на восстановление этого жизненно важного процесса.

Регенеративные методы: Стволовые клетки и плазма

Терапия стволовыми клетками предполагает введение особых клеток, способных восстанавливать поврежденные ткани и сосуды. Это способствует улучшению притока крови, необходимого для здоровой эрекции.

Применение плазмы, обогащенной тромбоцитами, основано на использовании собственной крови пациента. Из нее выделяют компоненты, которые активно стимулируют рост новых сосудов и значительно улучшают кровоснабжение.

Ударно-волновая терапия

Ученые объяснили: «Низкоинтенсивная ударно-волновая терапия воздействует на ткани с помощью слабых акустических волн, которые также могут запускать образование новых сосудов и усиливать приток крови, необходимый для эрекции».

На данный момент все эти инновационные методы остаются на стадии экспериментальных исследований. Хотя результаты выглядят обнадеживающими, их долгосрочная эффективность и полная безопасность еще требуют окончательного подтверждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: В медицине Латвии усилят русский язык? Прозвучало обоснованное мнение
Наша Латвия
