52-летняя Мария Миронова оказалась в эпицентре скандала и судебных тяжб с бывшим мужем Андреем Сорокой, но при этом встала на защиту своего первого супруга, Игоря Удалова. Недавно актриса опубликовала в соцсетях пост, где подробно описала причины развода с Сорокой, обвинив его в абьюзе, рукоприкладстве и сталкинге. Реакция подписчиков Мироновой не заставила себя ждать, однако их негатив коснулся и других мужей актрисы.

Мария не стала молчать и решительно вступилась за своих бывших избранников, особенно за Игоря Удалова. Она заявила: "Мои мужья — прекрасные люди! Отец моего старшего сына — удивительный человек, который поддерживает меня по сей день". Актриса также добавила: "Прошу не оскорблять на моей странице моего первого супруга. Он настоящий мужчина и удивительный человек".

Напомним, Мария Миронова, дочь легендарного актёра Андрея Миронова, и президент телекомпании World Fashion Channel International Игорь Удалов связали себя узами брака в 1992 году. В этом союзе у них родился сын Андрей, но уже в 1999 году Миронова и Удалов развелись. Актриса тогда ушла к своему второму мужу Дмитрию Клокову, с которым рассталась спустя пять лет.

Накануне стало известно, что со своим третьим мужем Андреем Сорокой, который младше Марии на 18 лет, она развелась ещё три года назад. По её словам, расставание прошло мирно, без каких-либо споров о разделе имущества или опеке. Однако в этом году ситуация кардинально изменилась: Сорока начал через суд добиваться права на участие в жизни сына Фёдора, которого актриса родила в Греции в 2019 году.

Стоит отметить, что Мария Миронова — весьма обеспеченная женщина, владеющая несколькими квартирами в Москве, а также двухэтажным домом в элитном посёлке на Новой Риге и собственным бизнесом. Андрей Сорока до встречи с Марией снимал комнату в столице, а после брака был устроен директором в компанию Мироновой по производству сладостей. После развода актриса не стала подавать на алименты, и Андрей сам выплачивал сумму, не превышающую восьми тысяч рублей.

