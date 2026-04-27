Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Огурцы: секреты рекордного урожая без единой ошибки

Люблю!
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Огурцы: секреты рекордного урожая без единой ошибки

Огурцы кажутся неприхотливыми, но даже малейшая оплошность может лишить вас богатого урожая. Мы раскроем все тонкости: от выбора сроков посадки и подготовки семян до ключевых агротехнических приемов, чтобы вы собрали невероятно обильный урожай.

Чтобы получить изобильный урожай огурцов, важно соблюдать несколько ключевых правил. Высаживать их следует в прогретую почву, когда температура достигнет +16…+18°C, и угроза заморозков полностью минует. Выбирайте для грядки солнечное и хорошо защищенное от ветра место.

Подготовка семян к посадке

Перед тем как приступить к посадке, тщательно подготовьте семена. Опустите их в слабый солевой раствор: все некачественные семена сразу всплывут, и их можно будет удалить.

Для стимуляции роста семена можно прогреть в духовке, а для закаливания заверните их во влажную ткань и поместите в холодильник на два дня. Эти простые шаги значительно повысят их всхожесть и устойчивость.

Подготовка почвы и севооборот

Перед посадкой обогатите почву, внеся перегной или компост из расчета два ведра на один квадратный метр. Огурцы прекрасно себя чувствуют на грядках, где ранее росли капуста, картофель, лук, помидоры, перец или морковь.

Однако они не любят участки после тыквы, кабачка или дыни. Важно соблюдать севооборот: не сажайте огурцы на одном и том же месте чаще, чем раз в 3–4 года.

Правила посадки и ухода

Для посадки сделайте борозды глубиной 2–4 см, располагая их на расстоянии 70 см друг от друга. Увлажните борозды, затем разложите семена с интервалом 5–10 см, присыпьте почвой и полейте.

Когда кусты достигнут 30 см в высоту и обзаведутся пятью листочками, установите опоры вдоль грядки и подвяжите растения. Это обеспечит им правильное развитие и удобство сбора урожая.

Секреты подкормки и полива

Первую подкормку проведите после появления всходов: растворите чайную ложку мочевины в трех литрах воды. Каждому растению потребуется 200 мл этого питательного раствора.

Через неделю можно провести вторую подкормку, используя чайную ложку нитрофоски и столовую ложку древесной золы на три литра воды. С момента появления всходов и до начала цветения поливайте огурцы дважды в неделю, расходуя 4–5 литров воды на квадратный метр.

Лучшие сорта для вашего огорода

Среди проверенных и урожайных сортов огурцов можно выделить Нежинский дар, Аккорд, Артист и Аякс. Выбирая эти сорта, вы значительно увеличите свои шансы на богатый урожай.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео