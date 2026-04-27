Хотя многие считают, что избыточный вес опасен в любом возрасте, ученые пришли к более серьезным выводам. Международная команда экспертов обнаружила, что именно в юности набор лишних килограммов наносит самый сильный удар по здоровью. Становится ясно, почему так важно следить за своим весом уже с 17 лет.

Раннее ожирение повышает риск смерти на 70%

Специалисты из Лундского университета в Швеции изучили информацию о более чем 600 000 человек. Вес каждого участника измерялся не менее трех раз в промежутке от 17 до 60 лет. Результаты оказались весьма тревожными: люди, у которых ожирение впервые развилось в возрасте 17–29 лет, имели примерно на 70% больший риск умереть от любой причины в последующие годы. Это значительно выше по сравнению с теми, кто дожил до 60 лет без проблем с весом.

«Наиболее последовательный вывод заключается в том, что набор веса в молодом возрасте связан с более высоким риском преждевременной смерти в более позднем возрасте», — отмечает эпидемиолог Таня Стокс из Лундского университета.

Исследователи акцентируют внимание на том, что важен не только сам факт наличия лишних килограммов, но и продолжительность жизни организма под такой нагрузкой. Чем дольше тело испытывает биологический стресс из-за ожирения, тем сильнее изнашиваются сосуды, суставы и внутренние органы.

К чему приводит ожирение в молодом возрасте

Шведские ученые выявили, что преждевременная смертность среди людей с ранним ожирением чаще всего обусловлена сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инфаркты и инсульты. Также к этому списку относятся диабет 2-го типа и определенные виды рака. Примечательно, что рак мочевого пузыря у мужчин и рак желудка у женщин не продемонстрировали статистической связи с ожирением.

Авторы исследования объясняют это тем, что жировая ткань является не просто пассивным хранилищем калорий, а активным эндокринным органом. Она продуцирует особые вещества — адипокины, которые провоцируют хроническое воспаление, инсулинорезистентность и повышенную свертываемость крови. Эти процессы, продолжающиеся годами, а порой и десятилетиями, постепенно разрушают сердце, сосуды и поджелудочную железу.

Важное различие между мужчинами и женщинами

Исследование обнаружило любопытную особенность: у женщин повышенный риск преждевременной смерти от рака, связанный с ожирением, оставался примерно одинаковым. Это не зависело от того, когда именно были набраны лишние килограммы — в 20 или в 50 лет. Ученые предполагают, что здесь могут играть ключевую роль гормональные изменения, связанные с менопаузой.

«Если наши результаты отражают то, что происходит у женщин в период менопаузы, возникает вопрос: что первично — гормональные сдвиги или набор веса? Возможно, изменения гормонов влияют на вес, а сам вес лишь отражает глубинные процессы в организме», — размышляет эпидемиолог Хюйен Ле из Лундского университета.

У мужчин, напротив, связь между ранним ожирением и высокой смертностью прослеживалась гораздо более прямолинейно.

Как понять, что вес уже опасен

Основным показателем является индекс массы тела (ИМТ). Если этот индекс достигает 30 или превышает его, это уже считается ожирением. Расчет довольно прост: необходимо разделить свой вес в килограммах на квадрат роста в метрах. Например, при росте 1,7 м и весе 90 кг, сначала умножаем 1,7 на 1,7, получаем 2,89, затем 90 делим на 2,89, что дает 31,1 — это показатель ожирения.

Однако современные врачи учитывают не только сухие цифры. Они также обращают пристальное внимание на скорость набора веса. Если молодой человек или девушка в возрасте 17–29 лет внезапно сильно поправились и пересекли границу ожирения, это является серьезным тревожным сигналом. За такими людьми необходимо наблюдать более внимательно, даже если внешне кажется, что со здоровьем все в норме.

Насколько высок риск из-за ожирения

Для лучшего понимания ситуации ученые представили наглядную статистику. Если из тысячи человек без раннего ожирения за период наблюдения умирали десять, то среди тысячи людей, у которых ожирение развилось в 17–29 лет, умирали около семнадцати. Это означает дополнительные семь смертей на каждую тысячу человек.

«Не стоит зацикливаться на точных цифрах», — предостерегает Таня Стокс. — «Они редко бывают абсолютно точными, потому что зависят от множества учтенных и неучтенных факторов. Но важно уловить саму закономерность. Это исследование посылает четкий сигнал политикам и каждому, кто принимает решения о своем здоровье».

В категорию особого риска попадают молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет с начальным ИМТ выше 27–28, которые продолжают ежегодно набирать по 2–3 кг веса. Также это касается тех, у кого в семейном анамнезе присутствуют инфаркты, диабет или гипертония. Отдельно выделяются женщины с ранним абдоминальным ожирением.

Исследователи особо отмечают, что в их работе не были учтены физическая активность и подробности рациона питания. Однако это нисколько не отменяет главного вывода: профилактику ожирения необходимо начинать как можно раньше, не откладывая ее до среднего возраста.

Почему вес растет незаметно

Многие искренне убеждены, что при умеренном питании набор веса исключен. Однако на практике врачи часто сталкиваются с противоположной ситуацией. По мнению врача-эндокринолога и диетолога «ИНВИТРО» Лидии Биндюковой, причина нередко кроется не в объеме пищи, а в неочевидных пищевых привычках. Именно эти привычки способны ежедневно добавлять сотни «невидимых» калорий, постепенно приводя к появлению лишнего веса.

«Проблема почти никогда не в завтраке, обеде или ужине. Она в деталях: в ложке соуса, в недоеденном детском бутерброде, в чашке сладкого кофе. Если нет ритуала еды: тарелки, стола, осознанного приема пищи — мозг может не воспринимать это как питание. Но желудок все равно все считает», — поясняет Лидия Биндюкова.

Откуда берутся «лишние» калории

По наблюдениям врача, существует несколько источников калорий, которые люди чаще всего игнорируют. К ним относятся соусы: даже маленькая порция майонеза способна существенно повысить калорийность блюда.

Также это «жидкие калории»: соки, смузи, сладкий кофе, питьевые йогурты и лимонады часто воспринимаются как обычные напитки, а не как полноценная еда. При этом их калорийность может быть сопоставима с полноценным перекусом.

Алкоголь также является значительным источником калорий. Он не только калориен сам по себе, но и заметно усиливает аппетит, а также ослабляет контроль над количеством потребляемой пищи.

Распространена привычка доедать за детьми: по клиническим данным, до 90% родителей малышей до семи лет следуют ей. Оставшийся кусочек кажется незначительным, но подобные «мелочи» могут добавлять до 500 лишних калорий ежедневно.

Еще один источник — постоянные «пробы» во время приготовления пищи. Ложка пюре, небольшой кусочек котлеты, немного теста или сыра — все это в сумме может достигать до 300 калорий в день.

«Организм фиксирует каждую пробу, даже если мозг ее не заметил. Поэтому важно либо полностью отказаться от таких перекусов, либо честно считать их полноценным приемом пищи», — подчеркивает специалист.

Когда нужно отказываться от набора веса

Полностью запрещать себе набирать вес не имеет смысла и даже может быть вредно, поскольку организм естественным образом меняется с возрастом. Оптимальной стратегией является регулярный контроль динамики веса и измерение талии раз в полгода. Опасным считается объем более 94 см для мужчин и более 80 см для женщин.