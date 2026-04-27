Смертельная угроза: врач раскрыл первый тревожный признак инфекции, способной убить за сутки 0 507

Дата публикации: 27.04.2026
Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко подробно рассказал, как своевременно распознать эту крайне опасную бактериальную инфекцию, угрожающую как взрослым, так и детям.

В последнее время в стране наблюдается тревожный рост заболеваемости менингитом. Этот опасный недуг вызывает воспаление мозговых оболочек, что требует немедленного внимания.

Первыми тревожными сигналами должны стать появление сыпи и резкое повышение давления, сопровождающееся высокой температурой. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко уточнил: «Также это головные боли, потеря сознания, потому что воспалились мозговые оболочки».

Хотя заболевание передается воздушно-капельным путем, его контагиозность значительно ниже, чем у обычного гриппа. Тем не менее, многие люди ошибочно принимают эту опасную инфекцию за обычную ОРВИ или грипп на начальных стадиях.

Академик Геннадий Онищенко подчеркивает критическую важность ранней диагностики. Он убежден: «нужно усилить мониторинг, то есть выявлять недуг на ранних стадиях».

