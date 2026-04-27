Врач пояснила, что при регулярном вдыхании пара такие вещества проникают в нижние отделы дыхательной системы и могут вызывать необратимые повреждения легочной ткани. По ее словам, заметные симптомы иногда проявляются уже спустя несколько недель после начала систематического использования вейпа, а в тяжёлых случаях за несколько месяцев развивается хроническое или даже опасное для жизни поражение лёгких.

На ранней стадии заболевание может проявляться упорным сухим кашлем, одышкой даже при незначительной нагрузке, свистящим дыханием, а также ощущением жжения или сдавливания в груди. При этом многие поначалу принимают эти признаки за обычную простуду или реакцию на погодные условия, продолжают пользоваться вейпом и теряют время.

Специалист подчеркнула, что усиление одышки, невозможность сделать глубокий вдох, посинение губ, выраженная слабость и ощущение нехватки воздуха требуют срочного обращения за медицинской помощью. Чем раньше прекратить использование вейпа и начать терапию, тем выше вероятность остановить развитие заболевания и сохранить нормальное качество жизни.