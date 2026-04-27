Врач: сильное повреждение лёгких от вейпов развивается за несколько месяцев

Дата публикации: 27.04.2026
«Попкорновая болезнь» представляет собой бронхиолит — воспаление мелких бронхов, возникающее из-за вдыхания вредных химических соединений. Одним из ключевых факторов риска считается диацетил — ароматизатор, содержащийся в жидкостях для электронных сигарет, предупредила пульмонолог Елена Пятакова.

Врач пояснила, что при регулярном вдыхании пара такие вещества проникают в нижние отделы дыхательной системы и могут вызывать необратимые повреждения легочной ткани. По ее словам, заметные симптомы иногда проявляются уже спустя несколько недель после начала систематического использования вейпа, а в тяжёлых случаях за несколько месяцев развивается хроническое или даже опасное для жизни поражение лёгких.

На ранней стадии заболевание может проявляться упорным сухим кашлем, одышкой даже при незначительной нагрузке, свистящим дыханием, а также ощущением жжения или сдавливания в груди. При этом многие поначалу принимают эти признаки за обычную простуду или реакцию на погодные условия, продолжают пользоваться вейпом и теряют время.

Специалист подчеркнула, что усиление одышки, невозможность сделать глубокий вдох, посинение губ, выраженная слабость и ощущение нехватки воздуха требуют срочного обращения за медицинской помощью. Чем раньше прекратить использование вейпа и начать терапию, тем выше вероятность остановить развитие заболевания и сохранить нормальное качество жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: В медицине Латвии усилят русский язык? Прозвучало обоснованное мнение
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия

