Загадочный вирус в кишечнике: обнаружена связь с раком

Дата публикации: 27.04.2026
Колоректальный рак продолжает оставаться одной из наиболее распространенных форм онкологии в западных странах и значимой причиной смертности от раковых заболеваний.

Хотя возраст, питание и образ жизни влияют на риск, точные причины развития колоректального рака до сих пор не до конца понятны. В последние годы ученые с особым вниманием исследуют кишечный микробиом — обширную систему бактерий, вирусов и других микроорганизмов, населяющих пищеварительный тракт.

Недавно исследователи из University of Southern Denmark и Odense University Hospital обнаружили ранее неизвестный вирус, обитающий внутри распространенной кишечной бактерии Bacteroides fragilis. Оказалось, что этот вирус значительно чаще встречается у людей, страдающих колоректальным раком.

Сама бактерия Bacteroides fragilis давно вызывала множество вопросов у научного сообщества. Ее уже связывали с раком кишечника, однако она присутствует и у большинства здоровых людей, что казалось парадоксом: почему обычный компонент микробиома иногда ассоциируется с болезнью?

Ответ, возможно, кроется не в самой бактерии, а в вирусе, который она в себе несет. Ученые обнаружили, что у пациентов, у которых впоследствии был выявлен колоректальный рак, Bacteroides fragilis чаще содержала особый бактериофаг — вирус, заражающий бактерии.Исследователи акцентируют внимание: на данном этапе это открытие не доказывает, что вирус напрямую вызывает рак. Возможно, он участвует в развитии болезни, или же просто сигнализирует о произошедших изменениях в кишечнике.

Впервые этот сигнал был обнаружен учеными в датских данных. Они анализировали пациентов с тяжелыми инфекциями крови, вызванными Bacteroides fragilis, сравнивая образцы бактерий у тех, кто позже получил диагноз колоректального рака, и у тех, кто не заболел.

Затем этот вывод был проверен на гораздо более широкой выборке, включающей образцы стула 877 человек из Европы, США и Азии. Картина полностью подтвердилась: у людей с колоректальным раком эти вирусы встречались примерно в два раза чаще.

В будущем такие вирусные маркеры потенциально смогут помочь в оценке риска колоректального рака по анализу стула. Первые данные показывают, что некоторые из них могут указывать примерно на 40% случаев рака, при этом у большинства здоровых людей они отсутствуют.

Однако данная работа находится на весьма раннем этапе своего развития. Ученым еще предстоит детально выяснить, как вирус влияет на поведение бактерии и может ли он действительно участвовать в развитии болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: В медицине Латвии усилят русский язык? Прозвучало обоснованное мнение
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия

