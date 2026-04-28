Агата Муцениеце появилась на публике вместе с мужем Петром Дрангой и детьми Мией и Тимофеем. Актриса с семьей посетила премьеру мультфильма «Грузовички».

Агата Муцениеце выбрала для выхода в свет светло-серое шелковое платье, черные туфли без каблуков и коричневую сумку в качестве аксессуара. Актриса собрала волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа. Петр Дранга был одет в черную куртку, брюки в тон и кроссовки. В качестве дополнения к образу он выбрал бейсболку и очки.

Мия и Тимофей, дети Агаты от первого брака с Павлом Прилучным, поддержали тренд на «кэжуал стиль». Мия выбрала кружевную белую юбку и голубую ветровку. Свой образ девочка дополнила черным туфлями и очками. Тимофей был одет в светлые брюки, бежевую футболку и коричневый пиджак.

Напомним, Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу в августе 2025 года. В декабре у них родилась общая дочь.

До этого актриса была замужем за Павлом Прилучным. Звезды состояли в браке девять лет: с 2011 по 2020 годы. У них родились двое детей: сын Тимофей, которому сейчас 13 лет, и дочь Мия, которой в марте 2026 года исполнилось 10 лет.