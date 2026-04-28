Антонио Бандерас поделился трогательным снимком, где он запечатлён с бывшей супругой Мелани Гриффит, дочерью Стеллой и её мужем.

Семейное воссоединение

Известный актёр Антонио Бандерас порадовал поклонников, опубликовав уникальный кадр. На нём запечатлены его дочь Стелла, её супруг Алекс Грушински и бывшая жена Мелани Гриффит. "Вчера в Лос-Анджелесе у меня был прекрасный, весёлый день с моим зятем Алексом, моей дочерью Стеллой и моей бывшей женой и подругой на всю жизнь Мелани", — подписал фото 65-летний актёр.

На трогательном фото Бандерас нежно обнимает свою 29-летнюю дочь и зятя. Однако наибольший восторг у фанатов вызвало неожиданное появление Мелани Гриффит, бывшей супруги актёра, рядом с ним. Это воссоединение произошло спустя более десяти лет после их развода.

История отношений

Стоит отметить, что Антонио Бандерас и актриса Мелани Гриффит состояли в браке с 1996 по 2014 год. За эти годы Бандерас с семилетнего возраста воспитывал Дакоту Джонсон, дочь Гриффит от её первого брака с продюсером Доном Джонсоном. Дакота, следуя примеру родителей, также стала известной актрисой.

Дакота Джонсон неоднократно выражала публичную благодарность Бандерасу, называя его своим отцом. В 2014 году, после 18 лет совместной жизни, Антонио и Мелани объявили о своём разводе.

Дружба после развода

В последующих интервью актёр не раз подчёркивал, что сохранил тёплые чувства к бывшей супруге. Сегодня они являются одним из редких примеров голливудских пар, сумевших поддерживать искренние дружеские отношения после расставания.

Дочь Стелла и её брак

В период брака с Мелани у Антонио родилась дочь Стелла. В конце 2025 года общественности стало известно о её замужестве с другом детства, оператором и режиссёром Алексом Грушински.