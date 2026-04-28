Повышенное артериальное давление необходимо лечить. Врач может назначить не только лекарство, но и дать рекомендации по смене образа жизни. И их стоит соблюдать, иначе вы рискуете заработать осложнения.

При артериальной гипертензии кровь давит на стенки сосудов с большей силой, чем должно быть в норме. Такое состояние заставляет сердце работать с перегрузкой, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

При гипертонии сосуды постоянно находятся под повышенным давлением. Из-за этого их стенки могут утолщаться, терять эластичность и повреждаться. В таких условиях сердце вынуждено работать интенсивнее, что рано или поздно приводит к его перенапряжению.

Если не лечить гипертонию, то это чревато различными осложнениями, при этом не только со стороны сердечно-сосудистой системы.

«Гипертония — это не просто высокое давление, а системное состояние, которое годами воздействует на сосуды и органы-мишени. И большинство проблем у гипертоников возникают не внезапно, а как закономерный итог длительной сосудистой перегрузки», — объясняет врач-терапевт Александр Новиков.

Страдают больше всего те системы, которые максимально зависят от качественного кровоснабжения:

сердце,

мозг,

почки.

Какие болезни чаще всего развиваются у гипертоников

Во-первых, под ударом сердце. Оно трудится чересчур активно, что не может не сказаться на его состоянии. У людей, которые не лечат гипертонию, врачи зачастую диагностируют атеросклероз, ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность. Как следствие, могут развиться стенокардия и инфаркт миокарда.

Давайте разберемся в механизме возникновения болезней.

Повышенное давление травмирует внутреннюю стенку сосудов, и на этом фоне быстрее всего развивается атеросклероз: формируются бляшки, сужающие просвет артерий.

Когда бляшки формируются и в сосудах сердца, возникает ишемическая болезнь, которая может проявляться давящей болью за грудиной при нагрузке, одышкой или внезапной слабостью с холодным потом — так организм сигнализирует о стенокардии или приближающемся инфаркте.

Сердце, годами работающее против высокого сопротивления, сначала утолщается, а затем истощается, а это ведет к хронической сердечной недостаточности. В результате появляются отеки голеней, одышка при привычной нагрузке и быстрая утомляемость.

Во-вторых, высокое давление повреждает и сосуды мозга, они либо перекрываются тромбом, в результате чего происходит ишемический инсульт, либо разрываются, и тогда наступает кровоизлияние. Распознать это можно по перекосу лица, слабости в руках или внезапной сильнейшей головной боли.

В-третьих, у гипертоников может пострадать и выделительная система. Почки — еще один орган с очень тонкой сосудистой сетью, где постоянно повышенное давление буквально «выжигает» мелкие сосуды, снижая фильтрационную функцию, и на это указывают отеки и изменения в анализах мочи.

Вот какие диагнозы могут поставить врачи.

Гипертоническая нефропатия (гипертензивная нефропатия). Хроническое поражение почек, вызванное длительным повышением артериального давления.

Хроническая болезнь почек (ХБП). Прогрессирующее снижение способности почек выполнять свои функции. На ранних стадиях может протекать бессимптомно.

Острая почечная недостаточность. Может развиться при внезапном нарушении кровотока в почках, например при тромбозе почечной вены.

Гипертония — процесс хронический, и ее осложнения в большинстве случаев носят такой же характер: атеросклероз нельзя «убрать», но можно стабилизировать и замедлить, сердечную недостаточность — компенсировать, а поражение почек — стабилизировать.

Ежедневной привычкой для гипертоников должен стать контроль давления, а не позиция «Терплю 150–160, я так живу» — это прямая дорога к осложнениям, говорит Александр Новиков. Если соблюдать все рекомендации врачей, то можно прожить долгую и счастливую жизнь без скачков давления.

Когда срочно нужен врач

«Высокое давление провоцирует повреждение и затвердение сосудистых стенок (атеросклероз), нарушая кровоснабжение и лишая органы необходимого кислорода. Учитывая, что у пожилых людей сосуды уже потеряли былую эластичность, а защитные силы организма снижены, последствия могут быть разрушительными», — объясняет врач-геронтолог Анна Шелобанова.

Распознать опасность можно по ряду характерных симптомов. Со стороны нервной системы это часто проявляется:

головными болями в затылке,

головокружением,

потемнением в глазах,

в критических случаях — нарушением речи, координации или онемением одной стороны тела.

Сердечно-сосудистая система реагирует на перегрузки одышкой даже при легких усилиях, а также болями и давящим ощущением в груди. Если возникает один или несколько симптомов, нужна срочная консультация врача.

Чтобы обезопасить себя, регулярно измеряйте давление, стараясь удерживать его в диапазоне 120–129/80–89 мм рт. ст. Здоровью помогут активный образ жизни и правильное питание с ограничением вредных продуктов, а также полный отказ от курения и снижение потребления алкоголя. Не забывайте контролировать вес и уровень холестерина.

Главное — ответственно относиться к лечению: принимайте назначенные врачом препараты полным курсом и не пропускайте плановые медицинские осмотры.