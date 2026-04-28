Джиджи Хадид, недавно отметившая свой 31-й день рождения, поделилась с подписчиками радостью. Она показала роскошный подарок от своего жениха, Брэдли Купера, опубликовав в Инстаграме фотографию пышного букета цветов. К снимку модель добавила лаконичную, но красноречивую подпись: "Мой мужчина, если что".

Незадолго до этого события Хадид и Купер были замечены на показе постановки "В ожидании Годо". В этой театральной работе главную роль исполнил Киану Ривз.

Джиджи Хадид, известная как сестра Беллы Хадид, и голливудский актёр Брэдли Купер начали свои отношения в 2023 году. Ходят слухи, что влюбленные готовятся к свадьбе, которая может состояться уже скоро. Инсайдеры утверждают, что в конце прошлого года 51-летний Купер сделал своей избраннице предложение руки и сердца.

До романа с Джиджи актёр Брэдли Купер состоял в отношениях с супермоделью Ириной Шейк. У них есть общая восьмилетняя дочь по имени Лея. Примечательно, что Джиджи уже успела наладить теплые отношения с девочкой, и их часто видят вместе папарацци.

Сама модель ранее шесть лет встречалась с экс-солистом группы One Direction Зейном Маликом. От этих отношений у Джиджи родилась дочь Хай.

Недавно Зейн Малик сделал громкое заявление, сказав, что "никогда не любил" Хадид. Однако он выразил ей благодарность за их общую дочь. Вскоре после этого Джиджи отреагировала на его слова.

