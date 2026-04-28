Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как ускорить рост корней без химии: 5 лучших натуральных стимуляторов

Люблю!
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Использование натуральных стимуляторов позволяет ускорить рост корней и укрепить иммунитет черенков без химии. Эти доступные методы помогают растениям быстрее прижиться в грунте.

Мёд отлично подходит для замачивания. Растворите чайную ложку мёда в полутора литрах воды. Поставьте черенки в этот раствор на 12 часов, погрузив их на треть.

Картофель тоже служит питательной базой для саженцев. Сначала удалите из крупного клубня все глазки и сделайте надрез. Посадите картофель с ростком в грунт (или горшок) на глубину около до десяти сантиметров.

Сок алоэ добавляют в ёмкость с водой. Достаточно от трёх до семи капель свежего сока. Это средство не только даёт старт корням, но и защищает растение от инфекций.

Ивовая вода готовится из веток ивы. Поставьте прутики в воду и дождитесь появления корешков. После этого уберите иву и поставьте в ту же жидкость свой черенок. Эту воду нельзя менять, её можно только доливать.

Дрожжи тоже используют для подготовки целебного раствора. Смешайте 100 миллиграммов дрожжей с литром воды. Подержите в смеси черенки одни сутки, затем обмойте их и переставьте в обычную чистую воду.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео