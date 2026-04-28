Использование натуральных стимуляторов позволяет ускорить рост корней и укрепить иммунитет черенков без химии. Эти доступные методы помогают растениям быстрее прижиться в грунте.

Мёд отлично подходит для замачивания. Растворите чайную ложку мёда в полутора литрах воды. Поставьте черенки в этот раствор на 12 часов, погрузив их на треть.

Картофель тоже служит питательной базой для саженцев. Сначала удалите из крупного клубня все глазки и сделайте надрез. Посадите картофель с ростком в грунт (или горшок) на глубину около до десяти сантиметров.

Сок алоэ добавляют в ёмкость с водой. Достаточно от трёх до семи капель свежего сока. Это средство не только даёт старт корням, но и защищает растение от инфекций.

Ивовая вода готовится из веток ивы. Поставьте прутики в воду и дождитесь появления корешков. После этого уберите иву и поставьте в ту же жидкость свой черенок. Эту воду нельзя менять, её можно только доливать.

Дрожжи тоже используют для подготовки целебного раствора. Смешайте 100 миллиграммов дрожжей с литром воды. Подержите в смеси черенки одни сутки, затем обмойте их и переставьте в обычную чистую воду.