Колени под угрозой? Что на самом деле происходит при беге

Дата публикации: 28.04.2026
Распространённое убеждение о том, что бег неизбежно приводит к повреждению коленных суставов, не находит убедительного подтверждения в научных данных. Эксперты отмечают: при правильной технике и умеренной нагрузке бег, напротив, может оказывать положительное влияние на суставы.

Откуда появился страх

Опасения связаны прежде всего с представлением о высокой ударной нагрузке на колени. Однако современные исследования показывают, что организм способен адаптироваться к регулярным тренировкам. Суставы, включая коленные, укрепляются за счёт развития мышц и связок, которые берут на себя часть нагрузки.

Что говорят исследования

Научные данные свидетельствуют: у любителей бега риск развития остеоартрита зачастую не выше, а иногда даже ниже, чем у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Например, систематические обзоры и метаанализы, опубликованные в научных журналах, показывают, что умеренная физическая активность способствует поддержанию здоровья суставов.

  • Обзор в Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy указывает, что рекреационный бег не увеличивает риск остеоартрита.

  • Данные Harvard Medical School подтверждают: регулярные умеренные нагрузки помогают поддерживать функцию суставов и снижать воспаление.

  • Рекомендации World Health Organization также включают бег как часть здоровой физической активности.

Когда бег действительно может навредить

Негативные последствия чаще связаны не с самим бегом, а с ошибками в тренировочном процессе. Среди факторов риска:

  • неправильная техника;

  • резкое увеличение нагрузки;

  • неподходящая обувь;

  • уже существующие травмы или заболевания суставов.

В таких случаях нагрузка может действительно привести к дискомфорту или обострению проблем.

Как бегать безопасно

Специалисты рекомендуют придерживаться базовых правил:

  • увеличивать нагрузку постепенно;

  • выбирать качественную беговую обувь;

  • следить за техникой;

  • включать в программу силовые упражнения для укрепления мышц;

  • давать организму время на восстановление.

...Миф о том, что бег «убивает» колени, во многом основан на заблуждениях и единичных негативных примерах. При разумном подходе этот вид активности не только безопасен, но и полезен для суставов. Главное — учитывать индивидуальные особенности организма и соблюдать принципы грамотной тренировки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Рубио обвинил Кубу в сотрудничестве с разведками противников США
В мире
1
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия

