В социальных сетях активно обсуждают так называемое «кортизоловое лицо» — состояние, при котором внешность якобы меняется из-за повышенного уровня гормона стресса. Однако специалисты подчёркивают: этот термин не является медицинским диагнозом и часто используется упрощённо для описания отёчности и усталого вида.

Что подразумевают под «кортизоловым лицом»

Обычно под этим выражением понимают совокупность внешних признаков:

одутловатость и отёки;

мешки под глазами;

потерю чёткости контуров лица;

тусклый цвет кожи.

В интернете эти изменения часто связывают с высоким уровнем кортизола — гормона, который вырабатывается в ответ на стресс. Однако медики уточняют: в большинстве случаев речь идёт не о гормональном нарушении, а о временных факторах — недосыпе, питании или образе жизни.

Когда проблема действительно связана с гормонами

С медицинской точки зрения выраженные изменения внешности могут быть связаны с гиперкортицизмом — состоянием, при котором в организме длительное время повышен уровень кортизола. Это наблюдается, например, при синдроме Иценко—Кушинга. В таком случае лицо становится округлым («лунообразным»), а изменения сопровождаются другими симптомами — набором веса, слабостью, повышением давления и нарушением обмена веществ.

Эксперты подчёркивают: подобные состояния требуют медицинского обследования и не могут быть решены только косметическими средствами.

Почему лицо может выглядеть «уставшим»

Гораздо чаще изменения внешности объясняются более простыми причинами:

недостатком сна;

избытком соли и алкоголя;

стрессом и переутомлением;

низкой физической активностью;

задержкой жидкости в организме.

Такие факторы могут вызывать временные отёки и ухудшение состояния кожи, но обычно не связаны с серьёзными гормональными нарушениями.

Что действительно помогает улучшить внешний вид

Специалисты рекомендуют комплексный подход, направленный не на «снижение кортизола любой ценой», а на общее восстановление организма:

Нормализация сна

Регулярный сон продолжительностью 7–8 часов помогает восстановить гормональный баланс и уменьшить признаки усталости.

Снижение уровня стресса

Практики расслабления, физическая активность и отдых помогают снизить нагрузку на нервную систему и улучшить общее состояние.

Коррекция питания

Сбалансированный рацион с уменьшением сахара, соли и переработанных продуктов способствует уменьшению отёков и улучшению внешнего вида.

Уход за кожей и массаж

Лимфодренажные техники и базовый уход могут временно уменьшить отёчность и сделать лицо более свежим.

Когда стоит обратиться к врачу

Если отёчность лица сохраняется длительное время, усиливается или сопровождается другими симптомами — слабостью, одышкой, резким набором веса — специалисты рекомендуют не откладывать визит к врачу. Такие признаки могут указывать на заболевания, требующие диагностики и лечения.

...Термин «кортизоловое лицо» скорее отражает популярный бьюти-тренд, чем медицинскую реальность. В большинстве случаев изменения внешности связаны с образом жизни, а не с серьёзными гормональными нарушениями. Тем не менее устойчивые симптомы требуют внимания специалистов, поскольку за внешними проявлениями могут скрываться более серьёзные причины.