Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Кортизоловое лицо»: что это и можно ли вернуть свежий вид

Люблю!
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Кортизоловое лицо»: что это и можно ли вернуть свежий вид

В социальных сетях активно обсуждают так называемое «кортизоловое лицо» — состояние, при котором внешность якобы меняется из-за повышенного уровня гормона стресса. Однако специалисты подчёркивают: этот термин не является медицинским диагнозом и часто используется упрощённо для описания отёчности и усталого вида.

Что подразумевают под «кортизоловым лицом»

Обычно под этим выражением понимают совокупность внешних признаков:

  • одутловатость и отёки;

  • мешки под глазами;

  • потерю чёткости контуров лица;

  • тусклый цвет кожи.

В интернете эти изменения часто связывают с высоким уровнем кортизола — гормона, который вырабатывается в ответ на стресс. Однако медики уточняют: в большинстве случаев речь идёт не о гормональном нарушении, а о временных факторах — недосыпе, питании или образе жизни.

Когда проблема действительно связана с гормонами

С медицинской точки зрения выраженные изменения внешности могут быть связаны с гиперкортицизмом — состоянием, при котором в организме длительное время повышен уровень кортизола. Это наблюдается, например, при синдроме Иценко—Кушинга. В таком случае лицо становится округлым («лунообразным»), а изменения сопровождаются другими симптомами — набором веса, слабостью, повышением давления и нарушением обмена веществ.

Эксперты подчёркивают: подобные состояния требуют медицинского обследования и не могут быть решены только косметическими средствами.

Почему лицо может выглядеть «уставшим»

Гораздо чаще изменения внешности объясняются более простыми причинами:

  • недостатком сна;

  • избытком соли и алкоголя;

  • стрессом и переутомлением;

  • низкой физической активностью;

  • задержкой жидкости в организме.

Такие факторы могут вызывать временные отёки и ухудшение состояния кожи, но обычно не связаны с серьёзными гормональными нарушениями.

Что действительно помогает улучшить внешний вид

Специалисты рекомендуют комплексный подход, направленный не на «снижение кортизола любой ценой», а на общее восстановление организма:

Нормализация сна

Регулярный сон продолжительностью 7–8 часов помогает восстановить гормональный баланс и уменьшить признаки усталости.

Снижение уровня стресса

Практики расслабления, физическая активность и отдых помогают снизить нагрузку на нервную систему и улучшить общее состояние.

Коррекция питания

Сбалансированный рацион с уменьшением сахара, соли и переработанных продуктов способствует уменьшению отёков и улучшению внешнего вида.

Уход за кожей и массаж

Лимфодренажные техники и базовый уход могут временно уменьшить отёчность и сделать лицо более свежим.

Когда стоит обратиться к врачу

Если отёчность лица сохраняется длительное время, усиливается или сопровождается другими симптомами — слабостью, одышкой, резким набором веса — специалисты рекомендуют не откладывать визит к врачу. Такие признаки могут указывать на заболевания, требующие диагностики и лечения.

...Термин «кортизоловое лицо» скорее отражает популярный бьюти-тренд, чем медицинскую реальность. В большинстве случаев изменения внешности связаны с образом жизни, а не с серьёзными гормональными нарушениями. Тем не менее устойчивые симптомы требуют внимания специалистов, поскольку за внешними проявлениями могут скрываться более серьёзные причины.

Читайте нас также:
#медицина #питание #сон #косметология #стресс #уход за кожей #лечение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео