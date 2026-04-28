Если вы любите поработать в саду, мечтаете о собственном зеленом оазисе на балконе или планируете более масштабные проекты по благоустройству сада, то сделайте шаг навстречу своей мечте и 9–10 мая посетите выставку Dārzs un dzīvesstils 2026 на Кипсале. В течение двух дней вас ждет широкий ассортимент товаров — саженцы и семена, садовая техника и инструменты, теплицы, перголы и садовая мебель. Вы сможете не только приобрести все необходимое, но и проконсультироваться с ландшафтными архитекторами и другими специалистами отрасли.

Разнообразные саженцы и семена

На Кипсале желающие смогут выбрать самые разнообразные саженцы — цветы, фруктовые деревья, кустарники, декоративные деревья, а также семена. Здесь будет возможность приобрести как популярные сорта, так и редкие экземпляры. Саженцы роз, выращенные в Латвии, будут предлагать Ilzes rozes и Dailas rozes. Кстати, в этом году Дайла Трубиня предложит также особые «съедобные» сорта роз, лепестки которых обладают выраженным фруктовым ароматом. В ассортименте питомника Līga будут однолетние и многолетние растения и цветы, а Jaunās Čūreikas порадует популярными ящиками с пряными травами, которые удобно разместить на подоконнике.

Тем, кто хочет собрать богатый урожай помидоров и, возможно, открыть для себя новые вкусные сорта, стоит заглянуть на стенд клуба садоводов-любителей Tomāts. На Кипсале также будут представлены ковры из полевых цветов и выращенные в Латвии саженцы ореховых деревьев. А тем, кому актуальнее саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустарников, стоит обратить внимание на предложение питомника Liepas и станции садоводства в Пуре. Там будет представлен широкий выбор яблонь, груш, вишен, персиков, абрикосов, черной смородины, крыжовника, смородины и многого другого.

Если вы хотите вырастить сладкие арбузы, то стоит посетить стенд Tava Oga, где будет доступен самый широкий ассортимент семян арбузов в Латвии. Кроме того, эти сорта проверены на пригодность для выращивания в наших условиях.

Для богатого урожая

Чтобы получить богатый урожай, нужно приложить немало усилий. Растениям необходимо как подкармливать, так и бороться с вредителями. Компания EcoAgroForest на выставке Dārzs un dzīvesstils 2026 представит новинку – натуральные органоминеральные удобрения с высоким содержанием лигнина и гуминовых веществ и сбалансированным комплексом макро-, микро- и второстепенных элементов для всех культур и почв AGROVITASIL и BIOMIXSIL. В свою очередь, RK69 предложит серию средств против мха SŪNĀM-STOP, произведенных в Латвии, которые позволяют успешно и максимально эффективно избавиться от нежелательной растительности. Трихограммы и златоглазки для защиты растений и борьбы с вредителями в саду можно будет приобрести на стенде Bioefekts.

«Живой сад» для вдохновения

И в этом году в выставочном павильоне будет организована экспозиция «Живой сад», где посетители смогут ознакомиться с новейшими тенденциями в области садового и ландшафтного дизайна, почерпнуть вдохновение для благоустройства сада, а также получить ценные советы от опытных специалистов. По поводу своих пожеланий и их реализации можно будет проконсультироваться с ландшафтными архитекторами Ainavu Studija и ERBE, а также с Рутой Габрановой (GA.RU) и Лиене Фельдмане. Акцентом экспозиции станут магнолии (15 сортов) и, конечно же, большие зеленые красавцы, которые никого не оставляют равнодушным, – бонсай-ниваки из питомника Dārzs zem saules.

Качественные инструменты

Даже самые лучшие и продуманные идеи без инструментов будет трудно воплотить в жизнь голыми руками, поэтому на выставке можно будет выбрать как различные садовые инструменты, так и технику, а также дополнительное оборудование. Абсолютную новинку этого сезона – эргономичные ручки для тачек iTip, которые особенно подходят для пожилых людей, для садовых работ предложит Seši spārni. Литовская компания Bono vita представит лучшие профессиональные решения японского бренда OREC для покоса высокой травы в солнечных парках и на других сложных территориях. Они оснащены встроенным механизмом боковых «рук», который обеспечивает эффективный покос вокруг препятствий.

Для приятного отдыха

Сад все чаще становится также местом отдыха. Поэтому на выставке будут представлены различные решения для благоустройства территории: беседки, навесы, сауны, купели, садовая мебель и декорации, качели, детские игровые площадки, а также грили и места для костров. Это поможет создать настоящий оазис отдыха. Goods Steel предложит высококачественные, прочные и элегантные перголы и навесы, Rolar представит произведенные в Латвии мягкие ПВХ-окна, а Woodoo Haus — индивидуально спроектированные безопасные, прочные и привлекательные детские площадки. На Кипсале можно будет увидеть также уникальную мебель, «выращенную» в Латвии, в единственном в Северной Европе саду по формированию деревьев Meža Dizaina Dārzs, поскольку в этом году ожидается первый урожай мебели – торшер и кресло. Подробнее: www.bt1.lv/darzs

