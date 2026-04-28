Отличный источник растительного белка: дешёвый и полезный рецепт соевых котлет на каждый день

Дата публикации: 28.04.2026
Этот рецепт подойдёт тем, кто хочет разнообразить меню блюдами с растительным белком или найти альтернативу мясу.

Список ингредиентов:

  • 300 граммов соевых бобов или соевого фарша;

  • морковь;

  • луковица;

  • одно яйцо;

  • 120 граммов пшеничной муки;

  • 50 миллилитров растительного масла;

  • одна чайна ложка соли;

  • перец по вкусу;

  • одна столовая ложка соевого соуса.

Приготовление:

Приготовление начинается с замачивания 300 граммов соевых бобов в холодной воде минимум на два часа. Разбухшую сою нужно отварить до мягкости в свежей воде в течение часа, после чего откинуть на дуршлаг и остудить. Параллельно следует мелко нарезать луковицу, натереть морковь и обжарить овощи на растительном масле до мягкости. Остывшую зажарку и бобы необходимо измельчить в блендере до однородности, в конце добавив одно яйцо.

Полученную массу нужно переложить в миску, смешать с солью, перцем, столовой ложкой соевого соуса и 120 граммами муки. Нужно тщательно вымешивать фарш и при необходимости добавить ещё немного муки, следя за тем, чтобы заготовка не стала слишком плотной. Это поможет сохранить мягкость готового блюда после термической обработки.

Из готовой смеси формируют котлеты желаемого размера. Их обжаривают на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне. Процесс продолжают до появления румяной корочки с обеих сторон.

