Ученые из Бостонского университета раскрыли удивительные пищевые привычки потомков людей, доживших до ста лет и более. Эти особенности рациона не только снижают риск деменции и диабета, но и подчеркивают влияние генетики и социальных факторов на наше здоровье.

Свежее исследование, проведенное Центром питания человека имени Жана Майера при Университете Тафтса в США, принесло удивительные результаты. Оно показало, что потомки людей, чьи родители прожили сто лет и более, как правило, придерживаются гораздо более здорового рациона, чем их ровесники из семей без таких долгожителей. Эта работа стала одним из первых глубоких анализов пищевых привычек этой уникальной группы, которая, как известно, унаследовала примерно половину генов долголетия и схожие жизненные условия.

Эти ценные данные были собраны в рамках масштабного проекта «Исследование долгожителей Новой Англии», который с 1995 года возглавляет врач Томас Перлс при Бостонском университете. Изучение рациона потомков началось в 2005 году, когда участникам было уже за 70 лет. К настоящему моменту накоплено более 20 лет информации, и многие из этих удивительных людей уже сами отметили свой 90-летний юбилей.

Паола Себастиани, профессор медицины Университета Тафтса, с воодушевлением отметила, что у этих людей наблюдается значительно более низкий риск развития инсульта, деменции, диабета 2 типа и различных сердечных заболеваний.

Исследование, опубликованное в престижном журнале Innovation in Aging, подробно описывает особенности их рациона. Оказалось, что потомки долгожителей употребляют гораздо больше рыбы, свежих фруктов и овощей, при этом значительно сокращая потребление сахара и натрия по сравнению с контрольной группой.

Ученые убеждены, что такие пищевые привычки не просто полезны, но и способны усиливать их врожденную биологическую устойчивость к болезням. Исследователи подчеркивают, что питание является одним из ключевых факторов, который полностью находится под нашим контролем. Интересно, что обе группы, как потомки долгожителей, так и контрольная, все же не добирали рекомендованную норму цельнозерновых продуктов и бобовых.

Важно отметить, что уровень образования и социально-экономический статус оказывали значительное влияние на качество питания. Например, различия в рационе между потомками долгожителей и остальными практически стирались, если у людей было высшее образование. Исследователи призывают сделать здоровые продукты более доступными для всех слоев населения, ведь истинная цель — не просто продлить жизнь, а обеспечить ее активное и здоровое долголетие.