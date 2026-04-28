Генетика, здоровый образ жизни и регулярные визиты к врачу — лишь часть уравнения долголетия. Новейшие исследования показывают, что эмоциональное благополучие, особенно позитивный настрой и умение справляться с гневом, играют ключевую роль в достижении столетнего рубежа.

Продолжительность человеческой жизни зависит от множества аспектов, включая наследственность, повседневные привычки и доступность качественной медицины. Однако все больше научных изысканий подчеркивают критическую роль эмоционального состояния, особенно оптимизма и способности управлять гневом. Об этом сообщает издание Indian Defence Review.

Ярким подтверждением этой теории служит пример американского актера Дика Ван Дайка, недавно отметившего свой столетний юбилей. Он связывает свое долголетие с позитивным мировоззрением и умением избегать негативных эмоций. Актер также сохраняет высокую физическую активность, занимаясь спортом не менее трех раз в неделю.

Взаимосвязь между психологическим состоянием и физическим здоровьем давно изучается учеными, и с каждым годом появляется все больше убедительных доказательств. Многочисленные исследования, проведенные в разные периоды и с участием различных групп людей, неизменно подтверждают выводы, созвучные образу жизни Дика Ван Дайка. Теперь ключевой вопрос не просто в эффективности позитивного мышления, а в глубине его влияния на процессы старения организма.Одно из наиболее значимых исследований в этой области было проведено еще в начале 1930-х годов. Тогда 678 монахинь, большинство из которых были примерно 22-летнего возраста, написали свои автобиографии. Шестьдесят лет спустя эти тексты были тщательно проанализированы в сочетании с данными о здоровье женщин на протяжении всей их жизни.

Согласно информации Science Alert, те монахини, которые в юности демонстрировали больше положительных эмоций, таких как благодарность, а не обида, жили в среднем на десять лет дольше. Это значительно превышало продолжительность жизни тех, чьи записи были наполнены негативом.Более поздние научные работы также подтверждают этот вывод. Например, в 2019 году британские исследователи установили, что люди с оптимистичным взглядом на жизнь живут на 11–15% дольше, чем пессимисты. А масштабный анализ данных около 160 тысяч женщин разных этнических групп в 2022 году выявил, что более оптимистичные участницы чаще достигали 90-летнего возраста.

Как гнев влияет на организмОтчасти полученные результаты исследований объясняются разрушительным воздействием гнева и хронического стресса на человеческий организм. Гнев вызывает активный выброс стрессовых гормонов, таких как адреналин и кортизол, особенно выраженный у мужчин. "Даже кратковременные вспышки гнева могут ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы. Если же стресс становится хроническим, нагрузка на сердце и сосуды возрастает, повышая риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета второго типа. Именно эти три состояния вместе являются причиной около 75% преждевременных смертей", – подчеркивается в статье.

При этом люди, обладающие более позитивным и оптимистичным взглядом на мир, как правило, лучше справляются с гневом. Именно эта способность, по мнению издания, может быть ключевым звеном, объясняющим связь оптимизма с увеличенной продолжительностью жизни. Ученые также заметили, что оптимисты чаще ведут здоровый образ жизни: они регулярно занимаются спортом и правильно питаются, что дополнительно уменьшает риски для здоровья. Сам Дик Ван Дайк, даже достигнув столетнего возраста, продолжает тренироваться не менее трех раз в неделю.

Клеточные "часы" старения

В статье также приводится более глубокое, клеточное объяснение того, почему хронический стресс укорачивает жизнь, связанное с теломерами. Теломеры представляют собой защитные "колпачки" на концах хромосом — структур внутри клеток, хранящих ДНК. В молодых и здоровых клетках эти теломеры длинные и крепкие.

Однако с течением времени они постепенно укорачиваются и изнашиваются, и когда их длина становится критически малой, клетки утрачивают способность к нормальному делению и восстановлению. Это является одной из главных причин ускоренного старения организма. "Стресс связан с ускоренным сокращением теломер, что затрудняет коммуникацию между клетками и их обновление. Неконтролируемый гнев, таким образом, может ускорять процесс старения на клеточном уровне. В то же время другое исследование показало, что медитация, которая помогает уменьшить стресс, положительно связана с длиной теломер", – сообщает издание.

Статья предлагает важные практические рекомендации для тех, кто желает применить полученные знания. Отмечается, что вопреки популярному заблуждению, "выпускание пара" через активные физические действия, такие как удары по груше, крик в подушку или изнурительный бег, на самом деле не приносит пользы. "Такие действия поддерживают организм в состоянии повышенного возбуждения, продлевая реакцию на стресс. Зато более эффективен спокойный подход: замедление дыхания, концентрация на вдохах и выдохах или практики вроде йоги", – рекомендует автор.

Кроме того, советуется развивать осознанность в повседневной жизни и выделять время для "игры" – любой деятельности, приносящей радость ради самого процесса. Все эти шаги способствуют постепенному формированию более позитивного эмоционального состояния. Ранее УНИАН уже рассказывал, как две ежедневные привычки способны замедлить старение.

Речь шла о сбалансированном питании и регулярной физической активности. В мире, где доминируют добавки, косметические средства и громкие обещания, эти фундаментальные аспекты часто остаются без должного внимания. Однако они играют гораздо более значимую роль, чем кажется, влияя не только на ежедневное самочувствие, но и на процесс старения в целом.