Специалист по вычислительной биологии Хосе Сеоане в интервью Business Insider заявил, что обычное химическое средство для борьбы с сорняками может быть неожиданным фактором, увеличивающим риск развития рака кишечника среди молодых людей.

В ходе своего исследования специалист по вычислительной биологии Хосе Сеоане обнаружил поразительное объяснение увеличения числа онкологических заболеваний среди лиц моложе 45 лет.

Вместе со своими коллегами-биологами он тщательно изучал злокачественные клетки рака кишечника, выявляя в них ДНК-отпечатки, указывающие на конкретные факторы риска. Как и предполагалось, большинство выявленных случаев имели связь с курением, дефицитом клетчатки и ожирением.

Однако среди привычных факторов Сеоане столкнулся с совершенно неожиданным открытием: гербицидом пиклорам.

Сам Сеоане признался, что первая реакция на обнаружение этого вещества была крайне скептической. «Когда мы увидели пиклорам, то подумали: “Это, должно быть, ошибка”», — поделился он.

Тем не менее, последующие тщательные наблюдения убедительно продемонстрировали, что продолжительное воздействие этого химического соединения действительно способно выступать в качестве одного из значимых факторов риска.