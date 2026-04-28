Младший сын Евгения Плющенко, известный как Гном Гномыч, публично опроверг обвинения своего единокровного брата, Егора Ермака, в адрес их отца, назвав его заявления ложью и манипуляцией.

Тринадцатилетний Александр Плющенко, известный публике как Гном Гномыч, выступил с эмоциональным ответом на скандальное интервью своего единокровного брата Егора Ермака. В этом интервью Егор, старший сын Евгения Плющенко от первого брака, обвинил отца в том, что тот якобы "вычеркнул" его из своей жизни и организовал травлю, а также пригрозил неким компроматом.

В своём видеообращении, опубликованном в Instagram, Александр заявил, что готов "рассказать всю правду" о сложившейся ситуации.

Резкий ответ Александра

Обращаясь к брату, Александр не сдерживал эмоций: "Не могу больше назвать тебя братом. И хорошо, что ты Ермак. Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко". Он выдвинул серьёзные встречные обвинения в адрес Егора.

По словам Александра, Егор Ермак появлялся в жизни их отца исключительно тогда, когда ему требовались деньги. Младший Плющенко также рассказал, что однажды Егор даже попытался устроить "постановку" с участием журналистов.

Эпизод на шоу Мишина

Александр вспомнил один из таких эпизодов, произошедший во время юбилейного шоу бывшего тренера Плющенко, Алексея Мишина. Он прямо спросил Егора: "Дорогой Егорушка, а почему же ты не рассказал, что мы тебя звали в гримёрку, а ты папе говорил: "Пойдём на улицу". Чтобы там вас сняла пресса. Мы разгадали это всё".

Плющенко-младший подчеркнул, что они с отцом искренне приглашали Егора на само шоу и на последующий банкет. Однако Егор сам отказался от этих предложений, хотя в своём интервью он утверждал, что отец не уделял ему достаточного внимания.

Подарки и отношение отца

Александр также упрекнул брата в избирательности его рассказов: "А когда ты к нам последний раз приезжал в Москву, почему ты не рассказал, что моя мама подарила тебе последний телефон и последний компьютер по твоей просьбе. Рассказал только самое г...но". Он выразил недоумение по поводу обвинений в адрес отца.

Младший Плющенко продолжил: "Я почитал во всех соцсетях, что мой папа [якобы] говорил про тебя и про твою семью что-то плохое. Ты мне скажи, пожалуйста, это когда было? Когда твой и мой отец говорил про тебя плохо? Наоборот, он всегда говорил, что ждёт тебя, и ждал".

Финансовая зависимость и трудолюбие

Александр упрекнул брата в том, что тот не звонит дедушке по отцовской линии, и даже иронично извинился за давний эпизод: "Хочешь, могу купить тебе, потому что мы с моим братом зарабатываем сами с четырёх лет. Мы знаем цену деньгам".

Он сравнил Егора с сыновьями Яны Рудковской от первого брака, которые, по его словам, "выучились, у одного красный диплом, у другого синий диплом. Никогда не просят и не клянчат, а ты писал и звонил только затем, что тебе деньги надо постоянно. Поэтому папа тебе уже не отвечал".

Холодность Егора и его мотивы

Александр Плющенко отметил, что Егор сам проявлял холодность в общении с новой семьёй отца. Он привёл пример, когда Егор пришёл на тренировку к Александру, но не для поддержки.

Целью визита было желание попросить у отца покататься на его коллекционных мотоциклах, хотя "папа ему уже [ранее] сказал, что нельзя". Плющенко-младший сделал вывод: "То есть, понимаете, да, насколько человек немного подлый".

Карьера Егора и его требования

Александр открыто задал брату острые вопросы о его самостоятельности и достижениях: "Почему ты в 19 лет клянчишь деньги у папы? Сам-то не пробовал заработать? А в спорте-то ты кем стал?" Он противопоставил свои успехи Егору.

Младший Плющенко напомнил: "Я-то небольших вершин добился. Тебя отец устроил в футбольную команду "Зенит", а ты — то хоккей бросишь, то футбол бросишь. На мотоциклах каждый может гонять". Егор, к слову, сейчас занимается ремонтом техники.

Предыстория: интервью Егора Ермака

Напомним, что ранее Егор Ермак, сын Евгения Плющенко от первого брака с дочерью питерского бизнесмена Марией Ермак, дал резонансное интервью. В нём он утверждал, что отец годами избегал общения с ним и игнорировал его попытки встретиться, фактически самоустранившись из его жизни.

Егор также заявлял, что отец не дарил ему обещанные подарки и не оказывал достаточной финансовой помощи. Он обвинил Евгения Плющенко в распространении лжи о нём и его матери в СМИ.

В ходе интервью Ермак даже продемонстрировал конверт с неким "компроматом", содержащим врачебные заключения и другие документы. Эти материалы, по его словам, были связаны с совместной поездкой на отдых с отцом и его новой семьёй несколько лет назад, после которой ему потребовалось восстановление.

Егор пригрозил обнародовать эти подробности, если ложь в адрес его семьи со стороны Плющенко не прекратится. На данный момент ни Евгений Плющенко, ни Яна Рудковская публично не комментировали заявления Егора Ермака.