В начале 2000-х годов Хорватия была скрытой жемчужиной Европы, которая оставалась вне внимания толп и полностью отсутствовала на туристических картах. Однако после вступления страны в ЕС в 2013 году ситуация значительно изменилась, поэтому Хорватия со временем стала очень популярным направлением. Об этом пишет Daily Mail.

В частности, в стране есть не столь известный приморский город Риека, из которого открываются виды на море и альпийские пейзажи Динарских Альп.

"Этот таинственный приморский город предлагает всю красоту, пляжные пейзажи и солнце популярных регионов - без толп туристов. Расположенная в пяти часах езды от Сплита, Риека лежит в заливе Кварнар на западе Хорватии и известна как "ворота" к хорватским островам Крк, Црес, Раб и Лошинь", - отмечается в материале.

Если говорить о еде и напитках, то здесь цены ниже, чем в других городах страны - бокал вина стоит 2,50 евро. "Для гурманов, которые ищут местные деликатесы, Риека предлагает попробовать разнообразные хорватские блюда "пека" - это рыбные блюда, приготовленные на медленном огне, с добавлением осьминога, чеснока, оливкового масла и диких овощей", - добавляют в издании.

Этот приморский город даже получил звание "Культурной столицы Европы" в 2020 году благодаря своим новым музеям, среди которых Городской музей Риеки, известный как "Сахарный дворец", который был отреставрирован для восстановления его барочного великолепия.

В Daily Mail заверили, что благодаря низким тарифам и короткому времени в пути Риека является одним из самых выгодных пунктов отправления для путешествий по островам Хорватии.