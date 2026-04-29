Американская актриса Джессика Альба отмечает 45-летие. Она прошла путь от юной звезды до успешной предпринимательницы, построившей многомиллиардную компанию, несмотря на неоднозначное признание в киноиндустрии.

28 апреля американская актриса Джессика Альба отметила свой 45-й день рождения. Она начала сниматься еще в подростковом возрасте, построив впечатляющую карьеру, хотя и не получила широкого признания на актерском поприще.

Начало пути и первые успехи

Джессика появилась на свет в Помоне, Калифорния, в католической семье с разнообразными корнями: датскими, франкоканадскими, мексиканскими и еврейскими. С самого детства она мечтала о сцене, активно изучала актерское мастерство и уже в 13 лет получила свою первую роль в кино. Популярность пришла к ней благодаря участию в сериалах, особенно после выхода "Тёмного ангела".

Образ секс-символа и актерская карьера

В начале 2000-х годов Альба регулярно попадала в рейтинги самых сексуальных женщин мира по версии таких изданий, как FHM и Maxim. На этом этапе своей карьеры ей часто доставались роли соблазнительных красавиц, и этот образ надолго закрепился за Джессикой, став ее визитной карточкой. За более чем 30 лет в киноиндустрии Альба исполнила около 50 ролей в различных фильмах и сериалах.

Общественная деятельность и бизнес-прорыв

Помимо актерской работы, Джессика активно участвовала в общественно-политической жизни, выступая в защиту животных и окружающей среды. Она также оказывала активную поддержку Бараку Обаме. 2011 год стал переломным для Альбы, принеся два значимых события.

С одной стороны, она в пятый раз удостоилась "Золотой малины" как худшая актриса года, что было довольно незначительным эпизодом. С другой стороны, именно тогда Джессика основала компанию The Honest, специализирующуюся на производстве нетоксичных продуктов. Всего через три года стоимость этой компании превысила один миллиард долларов.

Личная жизнь

Сегодня Джессика замужем и воспитывает троих детей.