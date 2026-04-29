Учёные открыли натуральный способ контроля сахара в крови 0 389

Дата публикации: 29.04.2026
Журнал Food & Function сообщает: уникальное сочетание облепихи и фруктоолигосахаридов эффективно снижает уровень сахара и улучшает жировой обмен.

Революционное открытие

Китайские ученые сделали важное открытие, установив, что уникальное сочетание фруктоолигосахаридов и облепихи способно значительно снижать уровень сахара в крови. Это удивительное открытие также демонстрирует улучшение показателей жирового обмена. Результаты их тщательного исследования были опубликованы в престижном журнале Food & Function (F&F).

Исследование на животных

Эксперимент проводился на крысах, страдающих сахарным диабетом второго типа. Это заболевание характеризуется неэффективным использованием инсулина организмом, что приводит к опасному повышению уровня глюкозы в крови и последующему повреждению органов и тканей.

Впечатляющие результаты

После регулярного приема специальной добавки у подопытных животных наблюдалось заметное снижение уровня сахара натощак. Кроме того, в их крови значительно сократилась концентрация триглицеридов и так называемого «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности), которые тесно связаны с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Секрет эффективности: пребиотики и облепиха

Ученые объясняют, что фруктоолигосахариды действуют как пребиотики, то есть они не перевариваются в желудке, но служат ценной «пищей» для полезных бактерий кишечника. Облепиха же, в свою очередь, богата множеством биологически активных соединений, включая витамины, мощные антиоксиданты и незаменимые жирные кислоты.

Влияние на микробиоту и метаболизм

Исследователи подчеркивают: «Эффект связан сразу с несколькими механизмами. Во-первых, изменялся состав кишечной микробиоты — совокупности микроорганизмов, живущих в кишечнике». Они добавили, что «увеличивалось количество полезных бактерий, таких как Bifidobacterium и Akkermansia, которые связаны с нормальным обменом веществ, и снижалось число бактерий, способствующих воспалению».

Дополнительные преимущества

Добавка также продемонстрировала способность нормализовать обмен желчных кислот. Эти вещества, вырабатываемые печенью, играют ключевую роль не только в переваривании жиров, но и в тонкой регуляции уровня сахара и липидов в крови. Более того, у животных заметно ослабли признаки воспаления, которое часто сопутствует метаболическим нарушениям и значительно усугубляет течение диабета.

Перспективы для человека

Авторы исследования акцентируют внимание на том, что пока речь идет об эксперименте, проведенном на животных. Тем не менее, полученные данные убедительно указывают на огромную перспективность сочетания пребиотиков и растительных компонентов. Это может стать мощной основой для профилактики и дополнительной коррекции диабета в будущем.

Исследование позволяет сделать вывод, что сочетание пребиотиков и растительных компонентов, таких как облепиха, может комплексно влиять на обмен веществ — снижать уровень сахара, улучшать липидный профиль и уменьшать воспаление. Важную роль в этом процессе играет кишечная микробиота, которая становится главным звеном в регуляции метаболизма.

Оставить комментарий

