Картофельный пирог «Холостяк» — это настоящее открытие для тех, кто ценит простоту и изысканность в одном блюде. Его рецепт, представленный на портале Smakuiemo, базируется на самых обычных и доступных продуктах, что делает его идеальным выбором для любого стола.

Необходимые продукты

Для создания аппетитной основы потребуется 800 граммов картофеля, сваренного в мундире, а также соль, чёрный перец, паприка и столовая ложка масла для придания вкуса и текстуры.

Сердцем пирога станет начинка из 300 граммов отварного куриного филе, двух луковиц и пары спелых помидоров. Добавьте 150 граммов твёрдого сыра, например, гауды или моцареллы, столовую ложку растительного масла и любимые специи для неповторимого аромата.

Завершающий штрих — нежная заливка, для которой понадобятся 2-3 яйца, 200 миллилитров сливок жирностью 15-20% и 50 граммов твёрдого сыра. Щепотка соли и немного мускатного ореха по желанию идеально дополнят эту смесь.

Пошаговый процесс приготовления

Начните с отваривания картофеля прямо в кожуре до полной готовности, затем очистите его и тщательно разомните, добавив масло и выбранные специи. Из этой ароматной массы сформируйте основу для пирога в форме для запекания, создавая дно и бортики толщиной в несколько сантиметров, после чего отправьте её ненадолго в разогретую духовку.

Тем временем займитесь начинкой: обжарьте лук до золотистой прозрачности, затем добавьте измельчённое куриное филе, приправьте и слегка подрумяньте. Нарежьте свежие помидоры и натрите твёрдый сыр, готовя их к следующему этапу.

На подготовленную картофельную основу аккуратно выложите обжаренную курицу с луком, затем распределите сверху нарезанные помидоры и часть натёртого сыра. Для заливки взбейте яйца со сливками, солью, мускатным орехом и оставшимся сыром до однородности.

Полученную сливочно-яичную смесь равномерно вылейте на пирог, посыпьте оставшимся сыром и отправьте выпекаться в духовку при 180 °C. Примерно через 30 минут вы увидите аппетитную румяную корочку, сигнализирующую о готовности блюда.

После извлечения из духовки дайте пирогу немного остыть, чтобы заливка успела загустеть и все вкусы гармонично раскрылись. Этот небольшой перерыв позволит насладиться блюдом в полной мере, ощутив всю его насыщенность и аромат.