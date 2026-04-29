Просмотр роликов с природой может давать тот же эффект, что и реальные прогулки

Дата публикации: 29.04.2026
Учёные из США выяснили, что просмотр и съёмка видео с природными пейзажами могут вызывать состояние, сопоставимое с пребыванием на природе. Об этом пишет JST.

Исследование под руководством аспирантки Юэ Лу началось с анализа её личного опыта съёмки природных локаций во Флориде. Далее команда изучила свыше трёх тысяч отзывов участников виртуальных туров — от цветения сакуры в Японии до африканского сафари.

Анализ показал, что цифровые форматы способны формировать «природную осознанность» — состояние сосредоточенности на настоящем моменте и ощущения связи с окружающей средой. Участники туров отмечали спокойствие, радость, расслабление, а также иногда сообщали об улучшении сна после просмотра. Кроме того, видео усиливали желание посетить показанные места вживую.

Соавтор исследования Яо‑Чин отметил, что видеосъёмка меняет восприятие и эмоциональный опыт человека, а не просто фиксирует природу. Авторы считают, что результаты помогут развивать устойчивый туризм и создавать цифровые продукты для поддержки психического благополучия.

