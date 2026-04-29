Недавнее масштабное исследование, проведенное тайваньскими учеными, выявило тревожную закономерность. Подростки и взрослые, страдающие биполярным расстройством II типа (БАР-II), сталкиваются с существенно повышенным риском преждевременной смерти по сравнению с теми, у кого нет такого диагноза. Это открытие стало результатом анализа национальных реестров здоровья и смертности Тайваня за двадцатилетний период.

Что такое БАР-II?

Биполярное расстройство представляет собой сложное состояние, характеризующееся резкими колебаниями настроения, уровня энергии и способности выполнять повседневные задачи. Периоды мании или гипомании, проявляющиеся повышенным настроением и активностью, сменяются глубокими депрессивными фазами, когда человек погружается в печаль и теряет всякий интерес к жизни.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что каждый двухсотый житель планеты страдает от одной из форм БАР. Долгое время оставалось неясным, несет ли именно БАР-II специфический риск ранней смерти, так как в большинстве исследований его рассматривали вместе с более тяжелым БАР-I.

Детали исследования

Исследовательская группа тщательно изучила данные более 11 000 человек, которым был поставлен диагноз БАР-II. Средний возраст участников составлял 12 лет и старше, при этом 62% из них были женщины. Эти данные были сопоставлены с контрольной группой из 45 708 здоровых людей, а средний период наблюдения охватил примерно 7,3 года.

Шокирующие результаты

Результаты статистического анализа оказались по-настоящему впечатляющими и тревожными. В целом, люди с БАР-II умирали от любых причин примерно на 60% чаще, чем их ровесники без этого расстройства. Риск летального исхода от физических заболеваний, таких как болезни сердца, легких или пищеварительной системы, оказался выше на 37%.

Однако наиболее шокирующие данные касаются неестественных причин смерти, где риск увеличился почти в 4,5 раза. Это включает в себя несчастные случаи, самоубийства и акты насилия.

Сравнение с БАР-I принесло неожиданные открытия. Выяснилось, что у людей с БАР-II риск смерти от естественных причин на 24% выше, чем у пациентов с первой формой расстройства. При этом по неестественным причинам значительной разницы не наблюдалось.

Почему это важно?

Почему же эти данные так важны? Ранее медицинское сообщество не обладало полной картиной, и БАР-II часто недооценивалось на фоне более тяжелого БАР-I. Теперь стало очевидно: это состояние требует не менее пристального внимания и активной психиатрической поддержки.

Пациенты с БАР-II нуждаются в комплексной поддержке, которая должна охватывать не только терапию настроения. Важно также уделять внимание профилактике соматических заболеваний и принимать активные меры по предотвращению несчастных случаев и суицидов.

Ограничения и выводы

Исследователи честно признают некоторые ограничения своей работы. Данные были получены исключительно из Тайваня, что может влиять на их применимость к другим этническим группам и популяциям. Кроме того, в реестрах отсутствовала информация о тяжести симптомов, частоте эпизодов и образе жизни участников, а эти факторы, безусловно, могут влиять на риск смертности.

Тем не менее, полученные результаты представляют собой значительный шаг к глубокому пониманию истинных масштабов угрозы, которую несет биполярное расстройство II типа. Это важное исследование было опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

Исследование показывает, что БАР-II связано с существенно повышенным риском преждевременной смерти и не должно восприниматься как «легкая» форма расстройства. Особенно тревожит рост смертности по неестественным причинам. Эти данные подчеркивают важность ранней диагностики и комплексной поддержки пациентов. По мнению bb.lv, внимание к этому диагнозу должно быть усилено как со стороны врачей, так и общества.